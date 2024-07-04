九巴69號線成全港首條女車長專線　7年經驗女司機被客讚揚感光榮

九巴有約一萬名車長，當中女車長佔近百分之八，而過去巴士車長主要是男性，九巴人力資源部主管楊耀偉表示，九巴希望提升女車長的認受性，增加合適女性勞動力的工作機會，並讓大眾認識女車長專業的服務態度、駕駛技術等，故推出全港首條女車長專線，選定來往天水圍市中心至元朗的69號線全線由女車長駕駛。



九巴推出首條女車長專線69號線。（黃浩謙攝）

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女車長稱：「女性係唔比男性輸蝕」

已從事十年的九巴女車長蔡碧貞表示，從事工作時經常受到乘客讚揚，說她服務態度好，容易溝通，駕駛技術也很穩定。她稱：「想俾大家知道女性係唔比男性輸蝕」

被問及難忘的經歷，從事七年的九巴女車長張瑜指，有次工作時，有男乘客上車見其是女性，說：「咦，女人嚟喎！」及後男乘客下車前，專門走到張瑜面前稱讚其駕駛技術，張瑜表示感到光榮、備受肯定，十分開心。

九巴推廣女性友善工作環境 首設女性優先休息室

九巴人力資源部主管楊耀偉表示，九巴亦在69號線的天水圍市中心總站旁設首個女車長優先使用休息室，新增為女士而設的設施，如更衣空間、全身鏡。而車廠本身已有哺乳室供媽媽使用，希望可以透過設施加強推廣女性友善文化，並吸引更多女性加入九巴。

九巴人力資源部主管楊耀偉表示，九巴亦在路線69的天水圍市中心總站旁設首個女車長優先使用休息室，新增為女士而設的設施。（黃浩謙攝）