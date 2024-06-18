女警長涉會所內偷書券USB　官不信會在閉路電視下犯案　上訴得直

女警長涉於2019年在大埔區少年警訊會所內，偷去兩支警察紀念品USB手指，及共值2400元的28張商務印書館書券，經審訊後被裁定三項偷竊罪成，遭判囚8個月。她早前就定罪和判刑上訴，暫委法官郭啟安今（18日）頒布判辭指，認為女警長沒有可能會冒著失去工作、長俸，及前途盡毀之風險，在閉路電視的監察下作出偷竊行為。認為未能排除女警長在會長要求下，協助派發書卷，及誤以為USB是可取走的紀念品，指原審裁判官未充分考慮分析上述證供，裁定上訴得直，定罪撤銷，刑罰擱置。



被指在少年警訊會所內犯案

上訴人陳惠嫻，被控於 2019 年 12 月 21 日，在上水圍大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室內，偷竊 2 支警察紀念品 USB；20 張 100 元商務印書館書券；8 張 50 元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇及男子羅逸俊的財產。庭上透露，女警現時停薪留職。

女警長陳慧嫻否認在少年警訊會所內偷竊。(劉安琪攝)

不信陳會做出必然被揭發的偷竊行為

郭官在判辭指，原審裁判官評估案中證據時，沒有充份考慮和評估控方案情的「箇中不可能之處」，認為任何一名合理的人士，不可能會相信身為前任大埔區少年警訊聯絡主任的陳，會在會所設置閉路電視的監察下，擅自取走屬於他人的物品，並期望不被揭發或能夠瞞天過海。在一般情況下，陳沒有可能會冒著失去工作、長俸及前途盡毀之險，作出完全沒有把握和必然被揭發的偷竊行為。

榮譽會長曾說紀念品放喺度可以隨便攞

郭官又指出，大埔警區的少年警訊名譽會長的證供，曾提出直接有利陳的說法，如他聲稱案發當日曾吩咐陳稍後有空便幫手派書券和禮物給小朋友。針對涉案紀念品，會長亦曾說：「放得喺度，都可以隨便攞。」也見過有人在辦公室或電腦房取走紀念品。

拿書券或想協助派給小朋友

基於以上分析，郭官認為不能完全排除陳當日，只在會長的要求下協助向小朋友派發書券，及將涉案USB記憶棒視為可拿走的紀念品。惟原審裁判官處理案中對陳有利證供的方法有問題，未充分考慮上述證供，認為其定罪不穩，裁定陳上訴得直，定罪撤銷。

案件編號：HCMA 391/ 2022