世界人工智能大會　數碼港兩初創公司獲選未來之星100強

「2024世界人工智能大會」今日（4日）在上海世博中心揭幕並舉行四天，第二年參與的數碼港，今次率領8間數碼港社群企業參與，涵蓋由人工智能（AI）驅動的物聯網系統、圖像生成器、虛擬聊天機器人等。當中兩間初創公司更獲選為「WAIC 2024 未來之星100 強」，意味香港在人工智能領域的創新實力和國際競爭力。



數碼港率領8間數碼港社群企業參與上海舉行的「2024世界人工智能大會」。（數碼港圖片）

「2024世界人工智能大會」7月4 至7日於上海舉行，大會以「以共商促共享、以善治促善智」為主題，展示前沿技術成果，探討人工智能發展新機遇，致力打造全球最具規模的產業生態集群。數碼港參與由香港貿發局設立的「香港館」，組織本地人工智能企業向海外市場展示香港人工智能創科成果，讓企業聯通國際，展示香港作為全球創新中心的戰略地位。

8間數碼港社群企業參與，涵蓋由人工智能（AI）驅動的物聯網系統、大語言模型、圖像生成器、虛擬聊天機器人、銷售情報及發掘潛在客戶平台和兒童發展與特殊教育平台；其中兩間數碼港培育初創Votee AI和友圖科技（YouToo Robot）更獲選為「WAIC 2024 未來之星100 強」（WAIC 2024 Future Tech 100），意味香港在人工智能領域的創新實力和國際競爭力。

兩間數碼港培育初創Votee AI和友圖科技（YouToo Robot）獲選為「WAIC 2024 未來之星100 強」。（數碼港提供）

兩間數碼港培育初創Votee AI和友圖科技（YouToo Robot）獲選為「WAIC 2024 未來之星100 強」。

數碼港行政總裁鄭松岩表示，兩間公司成功入選未來之星 100 強，充分展現了香港企業在人工智能領域的創新實力和國際競爭力。 數碼港將繼續與政府和業界合作，建設人工智能生態系統，促進技術交流和產業對接，推動人工智能技術落地應用。

大會今年特設「Future Tech 100未來之星創新孵化專區」，挑選人工智能產業實際應用或具備短期內產業化應用潛力的創新項目，其中兩間香港公司獲選入「WAIC 2024 未來之星100 強」（WAIC 2024 Future Tech 100），當中包括兩間數碼港培育的初創：Votee AI和友圖科技（YouToo Robot）。

數碼港率領8間數碼港社群企業參與上海舉行的「2024世界人工智能大會」。（數碼港圖片）

Votee AI專注於運用人工智能和機器學習技術進行市場調查，上月剛推出自主研發的廣東話大語言模型，協助機構將生成式人工智能科技結合粵語功能，應用於顧客服務等業務場景；友圖科技開發的智慧工業機器人程式設計軟件，打破相關領域應用技術門檻，讓沒有編程技術背景的客戶，可自行調整生產線機器人操作，加上運用3D模型庫和智慧範本， 讓企業掌握自動化改造能力。