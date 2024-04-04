全港首個酒店客服機械人 初創Blue Pin打造智能五星酒店

本港首個客服機械人（GSR）由藍點子（Blue Pin）研發，其智能酒店解決方案有效簡化酒店工作流程，提供辦理入住、即場付款及提取匙卡等服務，縮短客人一半等候時間。而智慧酒店文檔管理系統（SHDMS）則有效減少約20%碳排放量，助業界實現無紙化。創辦人及行政總裁梁仲明博士（Gary）坦言，當日從大學研究的室內定位技術起家，抱着「搏一次」的心態成立公司，及後與本地五星級酒店集團合作，成功研發全港首個酒店客服機械人及一系列智能酒店方案，客戶更遍及香港、東南亞與澳洲等地。

攝影：歐嘉樂



首創酒店客服機械人 提供五星酒店貼心服務

Blue Pin的智能酒店解決方案包括客服機械人（GSR）及GSR手提電腦，內置自家開發的室內定位系統，可為酒店客戶辦理入住手續、進行即場付款及提取匙卡等服務，整體辦理入住過程由8至10分鐘縮減至3至5分鐘，縮短等候時間之餘，同時亦減輕前線員工工作量，是本港首個客服機械人智能酒店解決方案。

除了提供全自動智能化的個人體驗，媲美五星酒店一流服務之外，Blue Pin同時推出智慧酒店文檔管理系統（SHDMS），令前台工作實現無紙化，有酒店反映一年間節省了1,000包A4紙，減少約20%碳排放量，邁向可持續發展之餘，亦有助提升酒店在環境、社會和企業管治（ESG）的形象。全球現時約30間酒店、共2萬間客房使用Blue Pin的智能方案，規模之大，Gary謙稱天時地利人和剛好配合，才能成就出今天的Blue Pin。

Blue Pin成功打造全港首個提供客服機械人及智能酒店解決方案，全球現時約30間酒店、共2萬間客房使用Blue Pin的產品。

香港初創與五星酒店集團合作 蓬勃生態圈增合作商機

Blue Pin在2019年加入香港科技園公司的創科培育計劃，於香港酒店業協會及環球創業飛躍學院的活動中，提議引入機械人為業界升級轉型，創新的方案令公司於百名競爭對手中脫穎而出，於2020年開始與帝京酒店進行合作研究，並於2021年推出全港首部酒店客服機械人。Blue Pin與帝京酒店的合作成效顯著，增強酒店業在數碼轉營的信心。客服機械人在優化客戶體驗的同時，也減輕前線員工的工作量，疫情時更能減少社交接觸。

Gary指，疫情加速自動化，令大眾逐漸習慣自助服務。「機械人的出現，解決了分流住客的迫切問題，與帝京酒店的合作成功引起業界關注，我們觀察到愈來愈多酒店從最初對機械人帶着疑問，逐漸了解到智能方案的重要性，繼而積極尋求以新科技改善酒店的運營模式。此轉變加強了我們將『香港製造』推向國際的動力，除了現時香港，澳門、內地、馬來西亞、新加坡及澳洲等地的合作夥伴，我們同時正計劃開拓日本、泰國、越南，甚至英國市場。」機械人不但為酒店業帶來新元素，也為服務機器人行業揭開新的一頁。未來Blue Pin將加入人工智能（AI）元素，使系統更加智能化，以提升服務質量。

Blue Pin的解決方案深受市場推崇，但談到業務持續發展，Gary認為獲得更多商業合作機會是成功的關鍵。「當時在沒有相關行業背景與成功案例的支持下，要獲得客戶認同並促成合作是非常困難，科技園公司提供一個良好的機會，讓我們認識到帝京酒店，成為Blue Pin業務發展的轉捩點。」他續指，科學園的創科生態圈蓬勃，為創科人士提供理想的培育環境。

未來Blue Pin將加入人工智能（AI）元素，使系統更智能化，以提升服務質量。

Blue Pin的智能酒店解決方案不只顛覆了傳統酒店業，創新求變的理念更吸引了志同道合的人才，有酒店業人才捨棄高薪厚職加入Blue Pin，共同推動產業革新。團隊集合學術界、資訊科技界和酒店業等專業人士，亦強化了團隊的功能互補性。「從前常聽說，香港做初創不容易。我們想藉Blue Pin的故事勉勵同路人，即使是土生土長，毫無相關背景，只要有心，還是能於創科界闖出一片新天地。」