生產力局HP惠普設立3D打印技術中心　孫東：對製造業再創新滿信心

生產力局與HP惠普周二（7日)達成一項合作協議，將在香港建立「生產力局—HP 3D打印技術中心」。局方表示，中心將專注於積層製造技術，即3D打印技術的應用研究和開發，旨在成為中試轉化的重要基地，通過先進的3D打印技術賦能各行業以提升其競爭力，推動高增值戰略產業鏈的發展。同時，中心的建立也將加速香港智能微工廠和新型工業化的發展，為全球創新和可持續發展的目標提供重要參考和啟發。



（後左起)創新科技及工業局副局長張曼莉、HP金屬3D打印全球負責人兼總經理Ramon PASTOR、局長孫東、生產力局主席陳祖恒及總裁畢堅文見證下，由HP香港董事總經理楊諾礎（前左）及生產力局首席數碼總監黎少斌（前右側）簽署建立「生產力局—HP 3D打印技術中心」。

孫東：非常適合香港土地資源有限和高勞動成本

該中心將位於生產力局大樓內，成為亞洲首個同時配備HP研究版——「金屬Metal Jet」和「多射流熔融MJF」的3D打印科研中心，計劃於今年9月正式開放。局方表示，HP將投入先進的設備和技術人才，以支持中心的營運，而生產力局將在原材料開發、工藝開發和智能化等方面提供專業技術。

在合作協議簽署儀式上，創新科技及工業局局長孫東表示，3D打印技術促進香港更多智能微工廠的發展，與傳統工廠相比，智能微工廠佔地面積和用料較少，非常有利香港在有限的土地資源和相對較高的勞動成本情況下，提高效率並減少浪費。他是次該中心的成立無疑是一個最好的見證，展示如何利用科技推動香港的先進製造和新型工業化發展。「我對香港的製造業能夠再創新高度充滿信心，『香港製造』將繼續成為一個享譽國際的知名品牌。」

生產力局表示，根據市場研究數據預測，到2033年，3D打印產業的價值將從2023年的277億美元（折合2,166億港元）攀升至1,864億美元（14,578億港元），顯示出巨大的市場潛力。

該局表示，先進的3D打印技術還為健康科技、關鍵零部件、電子等戰略性行業帶來了重要的機遇。展望未來，中心將專注於客製化和精密製造領域，在滿足難以獲得的零件、複雜結構、根據患者需求量身定制的植入件和其他工具的需求起到關鍵作用。中心將致力促進政、產、學、研之間更緊密合作，還將提供諮詢和培訓服務，驅動3D打印行業以及其他利用3D打印技術的產業持續發展。

生產力局主席陳祖恒議員表示，作為一個國際創新科技中心，香港有潛力成為未來智能微工廠城市的典範，為香港發展新質生產力提供答案，同時在亞洲乃至全球樹立創新驅動、可持續發展的榜樣，而香港獨特的條件使其特別適合發展智能微工廠。

HP金屬3D打印全球負責人兼總經理Ramon PASTOR表示，這計劃完美符合公司利用積層製造技術推動工業化的願景，深信香港科技產業擁有巨大潛力。