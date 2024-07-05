環團鯨魚裝置反映即棄餐具問題　籲企業推「可重用器皿借還服務」

環保團體綠色和平收集了逾二千件即棄餐具，製作一件巨型鯨魚藝術裝置，今（5日）起一連三日於西九龍海濱公園展出，希望市民關注香港仍然有大量即棄餐具被棄置問題，又呼籲連鎖餐飲企業發展「可重用器皿借還服務」，政府可設立專款專項基金，鼓勵業界發展重用餐具系統。



綠色和平製作鯨魚藝術裝置，表達現時香港仍有大量即棄餐具問題。（盧翊銘攝）

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逾六成人認為轉紙、竹等餐具無助減廢

政府自4月起，實施禁用即棄餐具。環保團體綠色和平於5月委托香港民意研究所進行《外賣即棄餐具調查》，發現約七成受訪者過去一個月有一次或以上的外賣使用即棄餐具。另外，逾六成人認為轉用非塑膠即棄餐具無助減廢。近六成人市民表示會試用「可重用器皿借還服務」。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀指，使用即棄餐具數量與2022年調查結果相若。

綠色和平製作鯨魚藝術裝置，表達現時香港仍有大量即棄餐具問題。（盧翊銘攝）

綠色和平呼籲飲食業界提供餐具「可重用器皿借還服務」，減少餐具棄置。（盧翊銘攝）

「可重用餐具借還」在港仍未普及

市民洪小姐指未聽過可重用餐具借還服務，不過她表示，即使有相關服務亦不會考慮使用，「唔係成日食嗰間餐廳。」她主張自備餐具；而陳同學則表示聽過有關服務，如果有更多食肆提供類似服務，他都會考慮使用，「為環保都出一分力。」

綠色和平項目主任譚穎琳表示，現時香港只有小店開始提供餐具借還服務。但她指亞洲多地已有先例，規定連鎖店發展「可重用餐具借還服務」，例如台灣規定連鎖便利店及快餐店必須提供重用杯服務，希望政府參考其他地方例子，設立專款專項基金，鼓勵業界發展重用餐具系統。「唔應該將責任推俾消費者，政府同連鎖店係有責任去訂立一個可重用餐嘅時間表同目標。」

綠色和平項目主任譚穎琳（左）及香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀（右）發表《外賣即棄餐具調查》，逾六成受訪者認為轉用非塑膠即棄餐具無助減廢。（盧翊銘攝）

即棄餐具砌巨鯨 喚關注餐具棄置問題

綠色和平收集2361件即棄餐具，包括膠餐盒以及紙杯，製作一條8米長、高2米的鯨魚藝術裝置，設計師張瑋晉指，以膠盒砌成的鯨魚被即棄紙杯「淹沒」，表達現時香港仍有大量即棄餐具問題，希望喚起市民關注。