上水恐龍坑再現萬呎垃圾山　多個違規工場翻生　環團批規管無效

環保團體綠色和平與本土研究社聯合調查發現，新界棕地再現萬呎垃圾山，亦存在逾30個違規工場。團隊發現，上水恐龍坑東北一幅屬於農業地帶的土地，今年3月起變成存放大量鋁廢料場所，更堆成「垃圾山」；至今年8月規模再擴大約三分一，估計面積達二萬平方呎。



團隊亦發現有35個涉及違規的棕地工場，包括疑無牌處置「四電一腦」或電子垃圾及佔用官地等，當中有11幅位於已展開工程的「元朗南發展區」和「洪水橋／厦村新發展區」。綠色和平批評：「劃新發展區都無咩轉變，所謂新發展區即係無新發展，仍然有違規工場。」



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綠色和平於今年7月及8月透過實地調查及航拍等方法，分析67幅棕地最新情況，發現有35個涉嫌違規的棕地工場，包括疑無牌處置「四電一腦」或電子垃圾、違例發展、佔用官地，及露天處理鋁廢料並堆成垃圾山等。

2萬呎垃圾山 只部份廢料有遮掩

去年綠色和平發現元朗厦村雞伯嶺路及鳳降村出現垃圾山，據團隊最新調查相關垃圾山已縮減規模或停止運作。但類似情況卻綿綿不絕，綠色和平發現在上水恐龍坑東北一幅屬於農業地帶的土地，由2019年起有逾7,000平方米土地遭平整，並搭建構建物。至今年3月，該棕地被存放大量鋁廢料，堆成垃圾山；今年8月規模更擴大三分一，估計面積達二萬平方呎，當中只有部份鋁廢料以塑膠遮掩。

▼廈村雞伯嶺路垃圾山2021年8月情況▼



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綠色和平又表示，在35個違規工場中有10個為去年已被揭發，不過現時仍繼續運作，當中有兩個曾一度因政府執法行動而暫停運作，惟現時被發現「死灰復燃」，包括元朗小磡村的違規工場。

違規工場曾被罰款 又再死灰復燃

綠色和平資深項目主任陳可淳解釋，去年7月團隊發現小磡村違規工場露天儲存大量雪櫃，涉嫌無牌儲存或拆解「四電一腦」，環保署曾向涉事公司罰款一萬元。然而綠色和平今年7月再到訪時，發現上址違規工場疑似死灰復燃，露天存放大批電器如冷氣機、雪櫃、洗衣機等，規模與去年不相伯仲。

「罰錢無用」繼續營運

陳可淳批評，小磡村例子正正反映單靠現時規管已沒有效用，形容情況有如「貓捉老鼠咁好兒戲。」她又直言，即使違規工場被定罪，罰款只是數千元至數萬元不等，無法阻止棕地繼續營運：「規劃署、環保署又做過嘢，錢都罰埋，但係都係無用，似乎佢唔驚你（政府）。」

發展局早前表示，在新界共約1,600公頃的棕地中，有一半位處在新發展區內，將陸續發展為高密度房屋及其他用途；而另一半則有保留需要。不過陳可淳指，調查發現在新發展區以外的範圍中。至少有24個涉違規工場，認為相關棕地應被取締，而非保留。另外，亦有11個疑違規工場是位於兩個新發展區中，她批評：「靠新發展區處理棕地問題就好似畫餅充飢，所謂新發展區即係無新發展，仲係一個土壤去滋生違規工場。」

陳可淳促請政府制訂棕地政策，須透過全面規劃棕地，才可遏止棕地擴張及違規作業蔓延。她又指，發展棕地的工作同樣要有「KPI」（關鍵績效指標），政府應該為「快熟棕地」定下發展路線圖，而首要是優先規劃應研究團隊發現的100公頃閒置棕地。

綠色和平資深項目主任陳可淳。（黃金棋攝）

環保署回覆指，今年1月至今共在恐龍坑東北的金屬碎料回收場進行九次巡查，並於4月時發現場地內的金屬處理/貯存活動有產生塵埃等污染物，該署已按《空氣污染管制條例》發出法定通知，要求場地擁有人在限期內修改處所內的裝置或設備，完整遮蓋及圍封貯存物料堆，以防止塵埃、砂礫或顆粒散播。

該署又指，先後於5月及9月期間發現恐龍坑東北場地未有遵從法定通知的規定，當中5月的違規個案已被成功定罪，並處罰款1.8萬元；9月的涉嫌違規案件則正進行搜證。該署強調，於最近數次的巡查中，發現該場地露天位置內只貯有少量已被妥善遮蓋及圍封的鋁碎料，並未對附近環境造成滋擾。至於小磡村的電器回收場，環保署指巡查期間並無發現有拆解工序或其他違規事項，而該回收場被定罪後已倍加注意其運作，環保署亦多次提醒經營者，以防觸犯環保法例。

發展局及規劃署則回覆指，調查中提及位於發展區內的11幅疑違規作業的棕地，所有都有發展時間表，但會分階段進行，清理相關棕地同樣會分階段。至於發展區以外的24幅棕地，大部份已納入進行中的規劃研究，視乎研究結果，該批土地將陸續收回發展為房屋及其他用途。

至於報告中提及懷疑違規的工場，當局指上述棕地部份位處適合棕地作業的規劃用途地帶，部份已獲得規劃許可或是之前已存在的用途，當局會調查餘下的懷疑個案。當局又表示，對違法棕地作業，不論是位於發展區以內或以外，都會採取積極執管行動，而保育地帶尤其是執管的重點地區之一。而就個別已查證涉及違反《條例》的地點，例如厦村雞伯嶺等，該署指已採取適當的執行管制行動，並強調會繼續密切監察其他場地以搜集資料，如有足夠證據，會考慮根據條例採取執管行動。