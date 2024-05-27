垃圾徵費擬暫緩｜管理費會否調整業界稱仍商討　增幅涉不同因素

政府今日（27日）將向立法會環境事務委員會交代垃圾徵費未來路向，有消息指，垃圾徵費不會如期於8月1日實施，亦不會設具體實施日期。香港物業管理協會前會長陳志球表示，歡迎政府暫緩措施，若垃圾徵費不如期推行，增加的管理費會否調整，業主立案法團與物管局公司仍在商討，因管理費開支涉及不同因素，垃圾收費只是其中之一。



綠色和平項目主任譚穎琳則認為，暫緩垃圾徵費無助解決香港的垃圾問題，如暫緩就是放棄解決香港過去20年垃圾管理漏洞的契機，又批評政府將垃圾收費無限延期為不負責任。



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管理業：試行大廈人手有增加 未見有清潔工離職

香港物業管理協會前會長陳志球今日（27日）於港台節目《千禧年代》表示，歡迎政府暫緩措施，反映政府知道措施涉及七百萬人而有所考慮。他認為，先行先試報告分析經驗，如已立法就不應放棄，同時亦支持分階段推行垃圾徵費，指第一階段為先行先試，而第二、三階段就有待今日政府在立法會上如何交代。

被問到先行先試有否解決大廈垃圾情況，他表示「唔可以話完全無改善過」，並提到過往都有部分屋苑有參與相關推廣教育的計劃，惟是次參與先行先試的屋苑則未有參與推廣教育的計劃，且是免費派指定袋，故日後如要收費，相信都要時間適應。他指，是次試驗計劃並沒有額外增加人手，但工作量確實有所增加，為現實、少切身的問題。

先行先試報告引述，有個別清潔工表示會因此轉職，陳志球就表示，不同意見在不同渠道發表，他則沒有見到有清潔工因而離開工作單位，又提到人手亦因應大廈情況會增加30至100%。

至於管理費會否因為暫緩垃圾徵費而退款，他表示，管理費增加並不只是因為垃圾徵費，亦會涉及屋苑措施、樓齡等，加上今年的管理費是在2023年由物管等各部門商討，故就暫緩垃圾徵費問題，業主立案法團與物管公司正商討處理方法，有住戶或想退款，亦有住戶可能要求明年不加管理費，他認為不同方式都可以考慮，可透過協商處理。。

香港物業管理協會前會長陳志球今日（27日）於港台節目《千禧年代》表示，歡迎政府暫緩措施。（資料圖片）

餐食業認為措施推行時間與經濟毋須掛鉤 倡分階段實施

香港餐飲聯業協會會長黃家和於同一節目表示，相信政府今日會公布8月1日不會推行垃圾徵費，他之前亦預期，一旦推行措施，會對商界造成困擾。他續指，很多食肆仍不了解整體措施的執行細節，如期推行，會對成本構成負擔，亦擔心要增加額外人手處理。

他指，由於食肆一直對垃圾徵費持觀望態度，故沒有因而增聘人手，而是次先行先試在較小型食肆及酒樓推行，亦見出現類同情況，料實行後會造成混亂，亦非容易解決的問題。他表示，本港經濟影響餐飲業營運，大半年的生意沒有因為兩地通關而有幫助，反令生意流失，食肆都是「慳得就慳」，故很擔心指定袋費用，或額外增8000至10000元。

被問到是否要待經濟變好才可實施垃圾徵費，他認為措施與經濟並不掛鉤，反而應分階段推行，亦應由源頭減廢著墨。他表示，要處理廚餘不只是回收程序，亦要有額外的處理，「食肆唔少食物可以重用，但呢啲食物棄置咗。」他指，現時食肆每日有逾1000噸廚餘，即使未夠家居廚餘量多，源頭減廢會會是好方法，建議鼓勵食肆採用一些未用過的食材，如菜頭菜尾做菜式，減少棄置。

香港餐飲聯業協會會長黃家和於同一節目表示，相信政府今日就會公布8月1日不會推行垃圾徵費。（資料圖片）

劉國勳：趁暫緩期間 提高市民環保意識

立法會環境事務委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳表示，支持政府暫緩垃圾徵費，認為無限期暫緩比較適合，皆因現時條件及時機未成熟，經濟並不明朗，即使市民意識提高及有更加多討論，但掌握知識仍不高。

被問到應否設時間表，他表示，之前已設定推行日子，最終未能達到實施條件，在未知數較多的情況，不宜訂立日子，不過，政府應有路線圖，而「暫緩唔代表回收工作停止」，應趁現時大家環保意識提高，增加宣傳及教育。

他提到，2021年8月通過垃圾徵費時，與現時環境不同，不少法例通過後未有生效，並以《土地業權條例》作例子，指其2014通過至今都未生效，「證明通過後，都要社會有共識同時機成熟」才會推行。

有指早已製作好的大批指定垃圾袋，當局會向公屋戶免費派發半年，劉國勳認為做法合理，惟「就咁派嘅意思不大」，需結合教育宣傳。至於派多久、幾多人，都要視乎存貨量。

立法會環境事務委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳表示，支持政府暫緩垃圾徵費，（資料圖片/夏家朗攝）

綠色和平項目主任譚穎琳則認為，暫緩垃圾徵費無助解決香港的垃圾問題，亦不認同有關安排是務實做法，又在過去多個月解鎖不同潛力，「見到一個好開始」，如暫緩就是放棄解決香港過去20年垃圾管理漏洞的契機，又批評政府將垃圾收費無限延期為不負責任。

被問到有否關注有個別清潔工工表示會因此轉職，她指清潔工想離開不只因為垃圾徵費，亦因為垃圾有增無減，長期在高壓環境工作。她認為，政府部門在8月1日後應該作為榜樣推行垃圾收費，並訂立績效指標（KPI），在半年後再向立法會匯報，政府也應加緊推廣生產者責任制，推進清潔工權益等。