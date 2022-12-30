膠袋徵費｜冷凍食品不再豁免　環團教三招避「倒汗水」

膠袋徵費由周六（31日）開始「加價」至1元，而冷凍食品等豁免亦會取消。以後市民購買凍肉後，如希望避免「倒汗水」弄濕其他物品可怎樣做？

綠色和平項目主任譚穎琳就教路，市民可在購物時攜帶兩個環保袋，一個盛載乾貨，一個則盛載冷凍食品；亦可將用過的膠袋摺細放入袋中，有需要時使用。



不過譚穎琳認為，政府及企業應多推動無包裝方式，讓市民可選擇自備容器購物，長遠而言當局應考慮不會再容許免費派發膠袋：「真正令到膠袋量下降。」



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譚穎琳表示，由環保署數據所見，實施膠袋徵費初期膠袋的棄置量有下跌，不過近年出現回升：「見到市民對只係5毫嘅收費開始麻木咗。」至於收費上調至1元，她認為只是其中一個阻嚇力，最重要的是當局應進一步收窄豁免範圍，更可考慮不會再容許免費派發膠袋：「先可以真正令到膠袋量下降。」

另外，譚穎琳指雖然新措施下豁免的範圍亦只可有一個膠袋，不過設有多個例外情況，包括一個膠袋未能盛載所有食品、只用一個膠袋可能會令膠袋破損等，則可額外索取一個或多個免費膠袋。她批評相關例外情況變相成為灰色地帶:「會令商戶更加難做，點樣先係唔影響食物質素？點樣先係唔夠大呢？」

譚穎琳認為當局應向市民及商戶提供更詳細的說明，亦應多作宣傳，避免日常生活中產生誤會，否則或有機會令商戶誤墮法網。

將來購買完冷藏食品後將不再獲豁免，倘市民不想購買膠袋，可以如何避免「倒汗水」弄濕其他物品？譚穎琳建議，市民外出購物時可帶兩個環保袋，一個用作盛載乾貨，另一個則盛載冷凍食品。

她又指，市民亦可隨身攜帶膠袋，用來盛載冷凍食品，並舉例稱一般大包餅乾均有膠包裝袋，食用後可重用相關包裝袋：「嗰個袋都係膠，可以用好多次，摺埋擺喺袋度，買完凍嘢就可以放入去。」另外，市民在購買外賣後通常會有膠食物盒，譚穎琳建議可洗乾淨後重用，購買散裝食品如丸類時，亦可用來盛載食品，毋須索取膠袋。

▼膠袋收費由12月31日起上調至1元▼

