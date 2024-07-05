海關結業會操｜督察及關員申請升一成及兩成　何珮珊：反應理想

香港海關學院今（5日）舉行結業會操，82名見習關員通過23個星期的入職訓練。海關關長何珮珊祝賀關員畢業，又指今年海關招聘數字理想，收到約8400宗海關督察申請；較去年上升12%；亦收到5300 份關員申請，較去年同期上升20% 。



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海關今日舉行第492至495屆關員基本訓練課程學員結業會操。儀仗隊與所有結業學員以中式步操拼出世界海關組織標誌，以慶祝香港海關獲選出任今屆的世界海關組織亞太區副主席，其後亦拼出75字樣，以慶祝中華人民共和國成立75周年，體現愛國情懷。

收逾萬宗督察及關員申請 何珮珊對招聘感樂觀

海關關長何珮珊指，今年海關招聘數字理想，收到約8400宗申請成為海關督察申請；較去年上升12%；就讀本地大學二年級及三年級申請約有360份；內地就讀港生亦有340份。亦收到5300 份關員申請，較去年同期上升20% ，今年招收90位海關督察及200位關員，「我哋都好有信心，都感到樂觀呢個係可以達標。」

海關關長何珮珊指，今年海關招聘數字理想。(廖雁雄攝）

結業學員步操拼出世界海關組織標誌

何珮珊在致辭時說，看到結業學員整齊拼出世界海關組織標誌，顯示對香港海關擔任新一屆世界海關組織亞太區副主席的承擔。她又指海關早於2000年至2002年曾擔任亞太區副主席，顯示香港海關能夠擔當領導角色，推動亞太區伙伴關係，加強香港與東南亞國家聯盟合作，有助推動「一帶一路」建設，對亞太區發揮重大影響力，又計劃籌備20項全球或地區國際會議，涉及打擊毒品及私煙、反洗黑錢等議題。

何珮珊稱，香港在《香港國安法》及《維護國家安全條例》護航下， 終於迎來全力拼經濟、謀發展的好時機，海關會堅定維護國家安全，致力推動國家及香港邁向高質量發展，積極拓展國際交往合作，發揮香港一國兩制、背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢。