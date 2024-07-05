多啦A夢無人機｜7.20又嚟喇！移師尖東上空　主辦方：加入新內容

全球首場多啦A夢無人機匯演5月在尖沙咀星光大道對出海面舉行，吸引大批觀眾現場觀看。主辦單位AllRightsReserved (ARR) 今日（5日）宣布，本月20日星期六將在星光大道近尖東海域上空舉辦第二場無人機匯演，詳細觀賞地點和時間則容後再布；同時在星光大道的K11 MUSEA至梳士巴利花園路段會有免費戶外展區，屆時該路段將實施單向人潮管制。



▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



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主辦方ARR透露，在20日的表演會有1,000架無人機交織出經典多啦A夢場景和造型，亦會加入有別與上次匯演的全新内容。

ARR創辦人SK LAM表示作為私營機構，理解到要在香港舉辦大型活動需要多方面配合，經過多番努力，得到上述單位（文體旅局、旅發局）繼續支持，終於能再次帶來匯演，他又稱同意免費展區網上預約和人潮管制的安排。

此外，ARR指，免費展區之一的「100%多啦A夢户外展區」將在今月13日至8月11日開放參觀，屆時將由現場輪候入場，改作預先網上登記進場，在9日中午12時起，市民可透過Klook網站，預約展覽首星期的參觀名額；而之後每周二的中午12時都會開放預約未來一周的名額。至於另一免費展區「100%星光大道」則毋須預約即可進場。

星光大道一帶將在12日起實施單向人潮管制至展覽完結，已預約之人士「100%多啦A夢户外展區」和收費展區的人士可經K11 MUSEA進入該區。至於其他人士如要前往星光大道，須從近尖東段，即近麥兜雕塑的路段進入，循此路亦可進入到另一免費展區「100%星光大道」，兩者均須沿文化中心方向離開。