HK Express涉無理拒載兩視障人士致歉　當事人要求揪出趕客職員

兩名視障人士今年5月乘搭HK Express（香港快運）赴日本東京旅遊，辦理登機手續及登機過程順利，機組人員還安排他們調到第二排座位以方便出入，又教他們使用氧氣罩。惟在航班起飛前，有機組人員以安全理由要求二人落機，並等候提取行李，他們感到無理拒載，過程感到侮辱，向失明人協進會求助，經民航處協助下，同一航空公司免費安排他們乘搭晚上航班到東京。

過去一個半月，兩名當事人在協進會幫助下，向HK Express作出投訴，要求解釋這次無禮又無理的拒載因由，要求道歉亦拖至今日舉行記者會公開事件前夕，方以電郵回應。事主還要求，找出當日要他們落機的職員出來解釋。

HK Express表示，事發時，地勤及機組人員做出不同的判斷，為確保有乘客安全需再作評估，該兩名乘客未能搭乘原定航班，事後己作出補償，並對兩乘客作出誠摯歉意，承諾檢討工作流程。



失明人士協進會招開記者會交代5月下旬兩名視障人士被香港快運「趕落機」事件。（盧翊銘攝）

被拒載的李俊彥（左）表示，經過事件後對香港快運失去信心，未必會再乘搭香港快運航空。（盧翊銘攝）

兩名被趕落機的視障人士李俊彥（左）和徐文俊，手持HK Express以電郵文件解釋當日事件經過。（盧翊銘攝）

失明人士協進會今日舉行記者會交件5月下旬兩名視障人士被HK Express（香港快運）「趕落機」事件。視障人士李俊彥及徐文俊與另外4名朋友當日分兩班機到日本東京旅遊。

於5月22日下午3時李俊彥及徐文俊乘搭HK Express到日本東京，他們事先亦已通知該航空公司，他們為視障人士。

他們形容，當日辦理登機手續以及登機過程順利，機組人員主動將他們調至航機較前位置就坐，更詳細解釋逃生程序以及注意事項。

航班起飛前眾目睽睽下被帶落機感侮辱

直至航班起飛前，兩位視障人士被機組人員以安全理由要求落機，徐文俊描述指，當時兩人不願落機，身邊亦有其他乘客質疑為何他們需要落機，糾纏一陣子後有工作人員強制帶他們落機。徐文俊形容，在眾目睽睽下被帶落機，猶如被侮辱，「嗰刻好嬲，同俾咁多人望住係好尷尬。」

他們落機後聯絡失明人士協進會，他們返回客運大樓在等候取回行李時，有地勤人員告知他們可以乘搭下午5時半的航空，李俊彥質疑，「3點嗰班飛機我哋唔符合安全標準，咁17點35分嗰班唔通我哋可以符合？」他們擔心會再度被「趕落機」，因而沒有接受相關建議。

Check-In補償航班 要求填寫聲明

經失明人士協進會以及民航處協調下，HK Express運最終讓兩人乘搭同日晚上航班前往東京。該航班亦為其他同行者乘搭的航班，其中包括弱視人士。李俊彥表示，在辦理登機手續時，地勤人員亦擔心他們能否上機，不斷聯絡其他工作人員，最終要求他們填一份聲明表示，自己有能力扣安全帶、使用呼吸面罩、穿着救生衣、逃生。他指，以往乘搭的航空公司從未要求填寫相關聲明。

公司曾以電郵解釋 當日航班「超賣」所致

李俊彥憶述，經過事件，影響在東京旅遊的心情，亦會擔心回程時會發生同樣事件。他指，其後收到HK Express的電郵解釋指，要求落機是因為當日航班「超賣」，李俊彥質疑，當日他們可以調至較前的位置就坐，應該並非「超賣」。其後HK Express客戶服務部的工作人員聯絡他們致歉，並指在他們回港後再作出跟進，但未有說明事件發生的原因。

HK Express與工作人員多次開會 仍找不到決策者

直至他們在6月頭回港，客戶服務部聯絡指，會就事件作出適當的調查以及跟進。於6月下旬，HK Express致電他表示，與不同部門工作人員開會，亦找不到誰要求他們落機，李俊彥稱，「聽到呢句之後好嬲，你連決策者都搵唔到。」他亦不接受HK Express的解釋，要求他們繼續跟進，並於7月頭回覆。於7月4日，HK Express回覆指，再需要兩星期時間調查，完成調查後會與他們討論賠償事宜。

徐文俊（右）形容，在眾目睽睽下被帶落機，猶如被侮辱，「嗰刻好嬲，同俾咁多人望住係好尷尬。」（盧翊銘攝）

直至昨日（6日），HK Express再度回覆指，5月22日當天，因地勤及機組人員未能有一致判斷，須呈報給管理部門進行評估，令他們未能乘搭原定航班。其後，評估確認兩人可在沒有同行者下安全乘搭航機後，隨即安排他們搭乘另一航班。他不接受相關解釋指，「到碼要搵到當日叫我哋落機嗰個人出嚟。」

事主對香港快運失去信心

李俊彥表示，經過事件後對HK Express失去信心，未必會再乘搭該航空公司。徐文俊指，以往亦曾獨自乘搭飛機，過程十分順暢，未有同類型事件發生。

失明人士協進會招開記者會交代5月下旬兩名視障人士被香港快運「趕落機」事件。（盧翊銘攝）

以往曾要求視障人士需要在成年人陪同下乘搭

除了以上事件，失明人士協進會會員黃明慧指，以往曾多次獨自乘搭不同航空公司出外，未有遇到同類型事件，她指，獨自搭機時聯絡航空公司，希望有領路員可以帶她到閘口，大部份航空公司亦能提供相關服務。惟她在去年4月購買HK Express機票後，主動聯絡他們，希望他們能在6月起航當日提供相關服務。

但HK Express回覆指，她需要有一位成年人士陪同出行。黃明慧回覆對方指，有能力獨自搭機，以往有相關經驗，並附上了相關證明。但經過多番文件來往後，HK Express仍然決定她需要有一位成年人士陪同出行。黃明慧其後向失明人士協進會求助，由民航處協助下，才成功解決問題。她對事件大感無奈，亦指，以往20多年多次獨自乘搭飛機第一次遇上相關問題。

失明人士協進會會長：航空公司不尊重視障人士

失明人士協進會會長黃俊恒表示，以上事件反映香港快運不尊重視障人士，亦不理解他們的需要。他指，大部份會員在港乘搭其他航空並沒有出現相關問題，「點解偏偏係香港快運（HK Express）先出問題呢？」

被問到是否事件是否屬歧視時，他表示，「歧視」較為敏感，事件反映香港快運不尊重視障人士，以及對視障人士無禮。

協進會總幹事關卓妍認為，HK Express母公司國泰航空在事件上責無旁貸，需要國泰立即檢視快運的管理，以確保以後不會再發生同類型事件。

HK Express：地勤和機組人員評估安全需時

HK Express發表聲明，就兩位乘客造成的延誤和不便，表示誠摯的歉意，並會作出相應補償。當日地勤及機組人員均按照標準安全程序，評估兩名乘客的情況。由於地勤及機組人員做出了不同的判斷，為了謹慎起見，確保所有乘客安全，人員將個案上報以作進一步評估。由於評估需時，兩名乘客未能搭乘原定航班出發。經過管理人員進一步評估後，確認兩名乘客可以在沒有同行者的情況下安全乘搭航機，地勤人員隨即安排乘客乘搭他們選擇的同日航班，前往最終目的地。

高層發聲日向兩乘客致歉

香港快運航空商務總監王基傑就澄清，當日有關航班售出約七成機位，有關「超賣」的說法有誤解。此外，亦沒有建議兩名乘客自費轉乘其他航空公司，而是積極協助及安排他們改搭同日香港快運其他航班。對此引起的任何誤解深表歉意。王基傑表示，不同意「趕落機」的指控，當日機組人員是基於安全考慮作出決定，並由當值人員陪同兩名乘客離開機艙。為引致兩位乘客造成的延誤和不便，表示誠摯的歉意。