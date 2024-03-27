HK Express年內再招聘500人　CEO：年底運力升至疫情前170%

新冠疫情過後，恢復運力成各航空公司的當務之急，惟要提升運力先要解決人手不足問題。HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，去年已招聘近500名機師及機組人員，計劃今年內再招聘500人，並透露現時有10%的空服員來自內地，希望來年可以上升至20%。



她又指，現時人手有望在年底提升香港快運運力至疫情前的170%，並計劃年底前將機隊數量由目前35架增至40架。她透露，3月27日開始復活節期間七天整體航班客座率達到94%，當中日本仍然是最受歡迎的航點。



+ 2

毛潔瓊：品牌年輕和有活力具競爭力

各航空公司在疫後都有急急「搶人才」，以恢復運力。香港快運（HK Express）行政總裁毛潔瓊表示，去年已招聘近500名機師及機組人員，計劃今年內再招聘500人。她表示，對招聘計劃有信心，「（𠵱家）係On the right track（在正確的軌道上，即方法得當）」，因為品牌年輕和有活力，加上近期亦正審視薪酬的吸引力，以確保是有市場及競爭力，另外亦會推出新計劃如新人入職獎金及來港工作的一些補貼。

她又指出，除了在本地招聘，香港快運亦會到台灣、日本、韓國、東南亞等去招聘人才；而在機師方面，香港快運現正招聘二副機長（Second Officer），與其他航空公司不同，香港快運的二副機長可以參與起飛和降落，有實際飛行機會，故能夠在短時間內累積飛行時數，加快晉升步伐。她表示，目前已有招聘了4人，計劃在今年可招聘超過10位二副機長，而未來兩至三年計劃招聘超過50位。

內地機組人員比率擬倍增至佔20%

至於內地機組人員的比率，她指出，現時有已經有60多位的空中服務員是來自內地，佔所有機組人員的超過10%，而今年會再招聘多80名的內地空中服務員，希望來年可以上升至20%。她重申，由於香港快運每四名乘客就有一人來自大灣區，故相關人才可以更加好的服務旅客。

HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，去年已招聘近500名機師及機組人員，計劃今年內將再招聘500人。（鄭子峰攝）

運力已達疫情前140%的水平 機隊增至40架

毛潔瓊表示，至今年1月香港快運的運力已達疫情前140%的水平，料年底運力可升至疫情前的170%；並計劃年底前將機隊數量由目前35架增至40架，「過去一年每40天我哋就增加咗一架新嘅飛機。」她透露，復活節期間，由3月27日開始的七天整體航班客座率達到94%，當中日本仍然是最受歡迎的航點。

快運去年宣布不再接待旅行團乘客，毛潔瓊表示，由於旅客出行模式改變故有此舉動，暫不考慮會恢復接待傳統旅行團。她解釋，旅行團乘客去年1至9月僅佔整體乘客2%，加上利潤率很低，故希望將有限的位置放回給散客，並推出更多的優惠。她強調，快運繼續有跟本地超過300間的旅行社合作，而亦有推出一些二人團或四人團產品。

上司林紹波贈錦囊：放下20多年國泰經驗及知識

毛潔瓊上任香港快運已近一年，她笑言當時自己離開國泰加入香港快運時，其上司國泰航空行政總裁林紹波曾寄言其要放下20多年來在國泰的經驗及知識，保持開放心態與團隊合作。她表示，在短短這一年在公司學到不可以每一樣東西都追求完美，可能只可以針對三個對旅客而言最重要的東西，再落力做好。