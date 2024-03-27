廉航票價不廉？　HK Express一姐料年內逐步下降　復常或需時兩年

HK Express香港快運以價錢相宜作招徠，惟疫情過後在運力未恢復下，票價高企，部分日子票價甚至與傳統航空公司相若或者更貴。



出任快運行政總裁近一年的毛潔瓊表示，飛機票價流動，難以用單一時期作出比較，重申會在成本效益下盡量給予乘客最優惠的價錢。她指隨着所有航空公司都正在增加運力，料在供求平衡後會減價，料今年機票價格會呈溫和下降趨勢；至於何時可以「復常」，她則指暫難下定論，「可能都需要一兩年時間。」



毛潔瓊透露，今年內有望整體航點數量增至超過30個，現時正物色內地具有潛力的二、三線城市成為新航點，如華南地區，另亦不排除將來有航班直飛大灣區。



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毛潔瓊：快運機票價格與傳統航空仍有差距

HK Express票價一直以低價見稱，惟疫情過後票價有明顯升幅。行政總裁毛潔瓊指出，飛機票價流動，難以用單一時期作出比較，整體而言，「覺得（與傳統航空的票價）唔係一樣，我覺得都仲係有差距嘅。」她表示，會在成本效益下盡量給予乘客最優惠的票價，加上香港快運可以給予市民選擇要什麼的服務，如行李、選位等，價錢上比較靈活。

HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，隨着所有航空公司都正在增加運力，料在供求平衡後票價會下跌。（鄭子峰攝）

料今年票價溫和下降 不會斷崖式調整

毛潔瓊續指，隨着所有航空公司都正在增加運力，料在供求平衡後，機票票價會恢復正常，而今年票價會呈溫和下降趨勢，「唔會話突然間有個斷崖式，30%或者50%嘅調整，我就覺得不會。」

她解釋指，因為全球航空公司都面對不少挑戰，如人手短缺、通脹成本及油價偏高等因素影響，故票價只可能有少部份調整。至於何時可以回復正常，她則指暫難下定論，「可能都需要一兩年時間。」

她又指，不應與疫情前的票價作比較，因當時未有人手及航空供應鏈問題，故現時成本與之前相比已有增加。不過，她表示，香港快運會在多方面控制成本，如發展創新科技，推出自助服務以取代人手等。

HK Express香港快運早前公布，由今年4月25日起，將開通泰國曼谷廊曼國際機場航線。(香港快運圖片）

研開內地二、三線城市及東南亞新航點

現時香港快運目前有24個航點，日韓佔比達70%、東南亞佔25%，內地僅佔5%。毛潔瓊表示，今年內有望整體航點數量於今年內新增由24個航點增至30個，現時正物色內地具有潛力的二、三線城市及已與內地簽署免簽的東南亞地區成為新航點。

她笑言暫未可以透露會新增哪些航點，但香港快運選擇的航點一向都是較有特色，而又比較少航空公司有航班去的；加上相信香港會再增二、三線城市自由行，「 華北有（大興），華東有（寧波） ，有機會係華南啦。」

毛潔瓊續指，未來兩三年希望將內地佔比可提升至10%，而長遠更希望可以升至內地、東南亞及日韓至各佔三成。她稱不排除將來直飛大灣區的可能性，因現時每四個客就有一個人來自大灣區，認為相關市場有好大潛力。被問到航班有何吸引之處令內地客不坐高鐵或船來港，她指只希望可以開拓多一個渠道，加上大灣區較北面的地方可能坐高鐵要用上半小時，故此些地方香港快運亦正積極考慮。