充氣奇蹟｜策展人與原創者一直溝通從未要求停辦　冀對方來港實測

中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」被設計靈感原創者Joann批評非常醜陋，要求停止展覽，但被主辦方拒絕。中環夏誌策展人Grace今早（8日）接受電台節目訪問時表示，裝置的設計圖案由AI生成，在轉換為實體需要進行微調設計時，亦有與Joann溝通，從沒向她們要求停辦。Grace已向Joann表示，希望她能親身來港參觀。



7月7日，中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」展出第三日，有一家大小前往參觀。（夏家朗攝）

7月7日，中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」展出第三日，有不少家長帶同小朋友前往玩「跳彈床」。（夏家朗攝）

7月7日為中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」展出第三日，有不少家長帶同小朋友前往玩「跳彈床」。（夏家朗攝）

裝置圖案由AI生成 有與原創者就微調溝通

中環夏誌策展人Grace今早（8日）接受電台節目訪問時澄清，與設計靈感原創者Joann並無金錢交易關係，只是按對方要求標示作品為「inspired by Joann」（靈感來自Joann）。Grace表示，裝置的設計圖案本身由AI生成，變成實體的過程需要考慮結構、漏氣問題及公眾安全等因素，故會做出微調，亦有與Joann溝通，甚至昨日凌晨仍有與對方以電郵聯絡。

Grace認為，Joann收到傳媒提供的照片後，認為照片上的裝置很醜及感到憂慮，因此她已向Grace表示希望她盡快抽時間來港，親身觀察裝置。Grace又指出，照片未能直接反映裝置真實的比例，現實中最高的裝置達到十幾米。

就Joann向傳媒表示，希望停辦今次活動，Grace回應指，對方從未直接向她要求過。至於會否對活動進行微調，Grace僅指「做好自己」，並會注重公眾安全及希望市民玩得開心。

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「金字塔」測試從未出現綠光

充氣裝置有一款是金字塔，早前有人拍攝到綠色燈光映射。Grace澄清，曾為金字塔測試12種顏色燈光，從來選擇綠色，不明白為何會有相關照片。

「英國巨石陣」亦有評論指使用白色似「白色墓碑」，Grace就指，裝置設計為Joann的原意，形容設計「天真可愛」、「真的很青春」，亦是以一家大小為目標參觀者，讓小朋友「放電」，若對白色避忌敏感，亦是個人喜好問題。她希望市民不要活在網絡世界，親自到場參觀。