大欖隧道｜三收費方案出爐　包括分時收費20至45元　第四季交草案

政府明年5月收回大欖隧道專營權，運輸及物流局今（8日）提交文件，議程由原來擬議隧道費「方案」變成「情景」，並提出三項建議收費情景，包括兩個固定收費及一個分時段收費，其中兩個固定收費，建議私家車收費由58元分別降至45元或35元。



分時段時費則設三段收費建議，包括繁忙時間45元、一般時段35元及非繁忙時段20元。



的士方面，三個情景建議收費介乎30元至45元；商用車則為35元至45元。該局期望敲定方案後，今年第4季提交條例草案予立法會審議。



大欖隧道專營權將於2025年5月屆滿。（資料圖片/顏銘輝攝）

運輸及物流局就明年收回大欖隧道專營權後收費調整，向立法會提交建議收費文件。該局指，2023年平日繁忙時間，屯門公路已經超出負荷水平，車流量超出其容車量約14%，而吐露港公路亦已飽和，車流量超過其容車量約1%，相信適度調節欖隧收費可分流部分屯門公路以至吐露港公路的車流。

不過，局方指欖隧繁忙時間的車流量一直處於高水平，剩餘容量有限，其中2017及2018年早上繁忙時間車流分別達其容車量的96%及95%；其後受疫情影響及上調隧道費等，才令使用量下降，但復常後，現時早上繁忙時間車流已達容車量的80%以上，故政府須小心釐訂新收費，避免誘發過量額外車流以致造成擠塞，影響大欖隧道及其連接道路的交通。

該局提出四大原則定立新收費，包括保持大欖隧道暢通同時疏導屯門公路及吐露港公路車流；保障公共交通服務暢順；體現「效率優先」原則維持物流要求功能，以及恪守「用者自付」原則。

當局擬定三個收費情景方案，包括兩個固定收費及一個分時段收費：

政府提出大欖隧道三個收費情景。（立法會文件截圖）

方案一２ ：固定收費



收費：私家車及的士45元；電單車22元；商用車45元

預期效果：可達至較理想交通管理效果，提升欖隧使用量但維持交通暢順，同時紓緩屯門公路及吐露港公路交通。

方案二：固定收費



收費：私家車及的士35元；電單車17元；商用車35元

預期效果：大幅減費會誘發過量額外車流，繁忙時段車流量將會超過其容車量約5%或以上，行車速度會降低，隧道入口亦會出現長約700米的車龍；有機會令欖隧與汀九橋間的一段青朗公路擠塞，出現長約1公里或以上車龍，或會倒灌至隧道管道出口影響隧道經支路至屯門公路東行往荃灣，分流效果不明顯，甚至對元朗區、下游汀九橋造成影響。

方案三：分時段收費



收費：分繁忙、一般及非繁忙時段，私家車分別收45元、35元及20元；電單車22元、17元及10元；的士劃一收30元，商用車45元。

預期效果：可在保持大欖隧道暢順前提下，有效紓緩屯門公路及吐露港公路交通，效果與方案一相若，但分時段收費效果未必有三隧明顯，並會令隧道費收入減少。

運輸及物流局重申，須力求平衡的同時，積極回應市民、駕駛者及運輸業界下調收費訴求，當聽取意見敲定方案後，期望今年第4季提交條例草案予立法會審議。

另外，收回隧道後運輸署會推「易通行」不停車繳費，署方正計劃於博愛迴旋處往凹頭方向增建一條行車線，以提升該出口路段的容車量，令迴旋處周邊的交通更為暢通；路政署已於今年4月展開有關工程，爭取於今年第四季完成相關土木工程。