大欖隧道｜貨櫃運輸總會促免費　區議員建議參考大老山隧道收費

大欖隧道的專營權在明年5月底屆滿，政府將收回專營權並下調隧道費，運輸及物流局局長林世雄曾向傳媒預告「不會減得太多」。



貨櫃運輸業職工總會主席陳文送今日（2日）在電台節目不點名批評林世雄「不食人間煙火」，倡效法內地有通道免費行車，不是要討論減多少，更重要是解決北上消費帶來的經濟影響。



元朗區區議員司徒駿軒就指，豁免隧道費並不可行，因大欖隧道的車流量多，保養維修隧道的成本都高，建議參考長度相若的大老山隧道收費。換句話說，即私家車由現時58元減至20元、重型貨車由79元減至28元。



大欖隧道將於明年交回政府。（三號幹線（郊野公園段）公司圖片）

貨櫃運輸業界望取消隧道收費 「邊到唔塞就行邊到」

貨櫃運輸業職工總會主席陳文送今日在港台節目《千禧年代》表示，政府應更具前瞻性地取消隧道收費，讓市民可自行選擇行甚麼隧道，「邊到唔塞就行邊到」。

他表示，「（市民）咩原因北上（消費），政府仲喺度矇查查，仲喺到討論緊小打小鬧，討論（隧道減價）10蚊8蚊，消耗精力！」他認為，香港現時的問題不是行車隧道應讓收多少錢，而是市民的生活問題，首要將扭轉市面蕭條的局面，然後才再講其他。

他不點名批評運輸及物流局局長林世雄，「局長不食人間煙火」，不與市民住在元朗、屯門地區，只坐在辦公室工作，並不清楚市民每日的塞車狀況。

早前林世雄接受傳媒訪問時表示，怕減太多隧道費而導致太多車經大欖隧道南下，造成汀九橋擠塞，因此稱大欖隧道費不會減得太多，更不會豁免收費。

元朗區議員倡參考大老山隧道收費

元朗區區議員司徒駿軒在同一節目表示，屯元天地區居民主要經屯門公路、新田公路和大欖隧道出其他區，他認為大欖隧道免費並不可行，因隧道有其維修保養費用，現時大欖隧道南行方向的使用率高達8成，而北行方向則有5成，有相當多的車流量令隧道保養費都隨之上升。

司徒駿軒（左二）認為仿效過海隧道的分時段收費並不可行。（資料圖片/文睿攝）

他指出，業界人士有共識要下調大欖隧道收費至合理水平，他建議收費可參考與大欖隧道長度相若的大老山隧道收費。

換句話說，私家車收費由現埘58元下調至20元、重型貨車由79元減至28元、雙層巴士由213元減至35元等。

大老山隧道和大欖隧道收費比較。（運輸署圖片）

如巴士減隧道費應減車費

司徒駿軒認為，大欖隧道可直接駁出汀九橋，相信減價後可吸引屯門公路的駕駛者行大欖隧道分流。他亦期望行使的巴士，都能因應隧道費減少而下調車費。

他表示，屯門公路和大欖隧道都與汀九橋相接，令汀九橋在繁忙時段出現擠塞，加上元朗區的洪水橋、元朗南等有大量發展項目，未來對交通道路的需求會更大，因此他建議興建新幹道，如十一號幹線連接元朗和北大嶼山段，惟他指此方案被擱置已久。