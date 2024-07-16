低碳飲食｜美心夥煤氣推動本地農產品入饌　吃當造青瓜苦瓜南瓜菜

時下着重環保講求減碳，選擇合適食材也能達到此目標。美心集團與中華煤氣今年聯手推出以再生農業（WeGen farming）及本地出產的優質農產品入饌，由多位不同食肆的美心大廚設計時令菜式，推廣範圍覆蓋美心於本地近40間食肆，涵蓋中菜、西菜、日菜及快餐。



踏入炎夏，當造的「香港種植」的青瓜、台灣白玉苦瓜、沖繩苦瓜及澳洲牛油南瓜，都可以吃到。



美心表示，早前成功啟動「再生農業（WeGen farming）」可持續發展計劃，夥拍本地農莊將餐前廚餘轉化為酵素，令農莊得以零農藥、零化肥的方式培植，保留食材原有的美味及營養。農莊又按時節及以土地友善方法耕作，保護水土、強化土壤營養、維持生物多樣性。

美心廚師將再生農業食材入饌，以明火烹調，而採用再生農業及本地食材可減少食品在生產和運輸過程中產生的碳排放，減低對環境的影響。是次「WeGen x本地薑」加大力度，透過再生農莊及蔬菜統營處採購更多優質本地蔬菜入饌，為顧客帶來更多低碳之選。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威表示，美心聯合煤氣公司攜手推出此項企劃，是希望集兩大集團之力，推動轉廢為寶的理念，承擔環境責任，同時為顧客提供優質的健康美食，為顧客、本地農業、環境以及社會締造多贏。

中華煤氣商務總監 — 香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室鄭曉光，除了全港首創的聯廠減碳項目，美心旗下多間餐廳亦採用煤氣公司的高效能煤氣爐具及燃氣設備，雙方一直是緊密的合作夥伴。

美心表示，今次的計劃亦特別與海洋公園合作，推動公眾參與海洋保育教育。由7月22日至9月1日期間，於美心指定中菜餐廳享用「WeGen x 本地薑」菜式，並累積合資格消費金額最多頭50名Eatizen會員，每位可獲海洋公園標準入場門票兩張（總值996元）；當中消費最高的 10 名更可獲「魚」樂零距離浮潛體驗連門票兩位（總值1,800元），在水族館「海洋奇觀」浮潛與魚群暢泳，發掘有趣的珊瑚及海洋生物保育知識。

煤氣公司「好氣Fun」會員更可以優惠價品嚐以「WeGen x本地薑」為主題的健康時令菜式。