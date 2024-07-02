孫東：政府正試用港版ChatGPT　增資源支援港人參與國家航天任務

生成式人工智能近年越趨普及，但政府曾稱無計劃在內部使用ChatGPT。不過，創新科技及工業局局長孫東透露，已研發出「替代品」，政府內部開始試用ChatGPT「港版」替代品，提升效率，今年初開始「訓練」它，進展良好。他稱，當條件充許時，會推廣到整個政府試用，以提升效率。



ChatGPT（Reuters）

孫東在接受無綫新聞訪問時指，這個大模型，可以說是參照OpenAI的ChatGPT這樣一種水準，但是「香港版」，名為公務員文書輔助系統。創新科技局已開始試用，在條件允許時，會推廣到整個政府試用。

孫東指，系統可減輕公務員工作負擔，提升效率；又強調數據庫是自主建立，有香港與中國特色。

數字政策辦公室將領導首次攻防演練（資料圖片）

至於網絡安全問題，他指下半年，會由數字政策辦公室領導首次攻防演練，稍後會公布詳情。

政府曾承諾年中前，所有牌照及申請和批核的服務及表格全面電子化，孫東承認未達標，因有兩個部門需修改法例條文，承諾會盡快完成。

孫東指政府會增撥資源支援港人參與國家航天任務。（蘇煒然攝）

港產載荷專家赴京受訓 在港原薪酬待遇不變

另外，國家載人航天工程首次有港人入選擔任載荷專家，將到北京受訓，未來有機會上太空做科學實驗。孫東指，擔任載荷專家受訓期間，原有在港的薪酬、待遇不變，內地亦會提供生活補貼。政府會與國家航天工程中心磋商，希望讓更多港人有機會參與航天任務。

他又稱，未來會陸續增加資源，支持香港的大學團隊，參與月球和火星探索等重大國家航天任務。