網絡安全｜孫東：將公布新措施　部門至少一名首長級負責資訊保安

公私營機構的電腦系統近日多次遭黑客攻擊，甚至導致個人資料外洩。創新科技及工業局局長孫東稱，尤其過去半年多，本港面臨較嚴峻的網絡攻擊，頻率與次數遠高於周邊地區。他相信原因來自多方面，估計其中可能與本港最近加快建設數字政府、智慧城市有關，強調本港整體網絡安全屬可控範圍。



面對網絡威脅持續，孫東形容「打鐵還需自身硬」，一定要做好防範工作，政府很快公布有關電子系統與資訊網絡保安的新措施，包括加強恆常檢測，以防範網絡攻擊。他又透露，會要求各政策局及部門，至少有一位首長級第3級或以上公務員負責相關資訊保安工作。如有事故發生，兩日內要呈報局長，7日內交報告，並要列明相關責任。



孫東。（香港科技園）

孫東接受港台專訪又指，很多機構以為增加認證措施、或設立防火牆便「萬事大吉」，但情況並非如此。網絡犯罪分子會透過系統漏洞，反覆攻擊不同機構，因此很多事故涉及同樣的技術漏洞，認為各方有必要加強恆常檢測與系統保護，及時發現並跟進問題，有如定期做身體檢查。

他表示，待下半年「數字政策辦公室」成立後，會馬上展開網絡安全攻防演練，以便及早發現問題，堵塞漏洞。同時加強人員培訓，做好宣傳講解，提升社會對網絡及資訊安全的保護意識。另外，亦會要求各政策局及部門，至少有一位首長級第3級或以上的公務員負責相關資訊保安工作。如有事故發生，兩日內要呈報局長，7日內要交報告，並要列明相關責任。

政府公布《北部都會區行動綱領》，提出由西至東四大區域，包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業、藍綠康樂旅遊生態圈。（圖片來源：北部都會區政府網站）

另外，北區沙嶺是未來「北部都會區」最先推出的「片區」，定義為「國際數據園」，孫東稱將為「新田科技城」的招標以至發展，帶來重大參考意義，形容是「新田科技城」的「前哨站」。而沙嶺已平整的2公頃土地改作創科等用途，政府正就發展徵求計劃意向書，今日下午會為業界及相關組織舉行簡介會。

孫東指出，沙嶺用地周邊有山坡、斜坡等，或可總共提供10多公頃土地，相信能為進駐企業提供很好的條件。他希望未來在「國際數據園」內，除設立數據及資產中心，亦引入創意產業及初創企業，透過政府進一步招商引資，吸引龍頭企業落戶。計劃意向書下月底截止遞交，當局其後展開招標等程序。孫東透露除了考慮公開招標，或會採取片區或有條件等方式招標，同時考慮有意進駐企業可提供多少就業機會、能否在相關領域實現區域甚至國際領先地位等。