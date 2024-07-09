大欖隧道｜運輸署指收費太低憂屯門公路一齊塞　不傾向私家車35元

政府就明年5月底收回大欖隧道，計劃下調收費，昨日（8日）提出3個情景諮詢立法會。運輸署助理署長梁世豪今日（9日）表示，當中第一和三的情景都可採用，即私家車收45元的固定收費，以及私家車在繁忙時段收45元，表明私家車固定收35元是不可行，因為會出現欖隧擠塞，甚至與屯門公路一起塞。



他強調，調整收費是既要分擔屯門公路的車流，亦要保持大欖隧道的暢通。



政府就明年收回大欖隧道，計劃下調收費，提出3個情景諮詢立法會。（政府新聞處）

運輸及物流局向立法會提交3個調整大欖隧道收費的情景，首兩個情景都是固定收費，以私家車為例，分別收45元和35元，第三個情景就是分時段收費，以私家車為例繁忙時間收45元、一般時間收35元和非繁忙時間收20元。

政府提出大欖隧道三個收費情景。（立法會文件截圖）

運輸署助理署長梁世豪接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，調整收費是希望利用大欖隧道目前於繁忙時段的剩餘容量，紓緩屯門公路的擠塞情況，甚至能幫助吐露港公路，但調整是有限度，不能把收費訂得太低，否則欖隧和屯門公路可能一齊塞車。

他表示，貨車佔欖隧車流3成，較三隧的位佔2成都要高，欖隧是物流業的重要通道，如果收費低令行車擠塞，例如情景二的私家車收35元就會令欖隧和屯門公路都擠塞，他表明情景二的收費並不理想，強調調整收費時，必須保持欖隧暢通，令物流司機能交貨暢順。

情景三是分時段收費，梁世豪表示，製訂建議時想聽取大家的意見，在其他時段提出不同的收費，令出行可以便宜一點。

他指出，屯門公路不免費，有些司機未必想行使收費的欖隧，即使欖隧實施分時段收費，轉用欖隧的司機也不會太多。