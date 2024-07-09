巴黎奧運｜馬會加碼獎勵　個人金牌可得600萬、團體金牌獲1200萬

香港賽馬會今日 (9日) 舉行巴黎奧運會中國香港代表團授旗儀式，並宣佈加大獎勵運動員的獎金，金額較上屆東京奧運會增加兩成，以表揚在巴黎奧運會勇奪佳績的中國香港運動員，於團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵。當中獲個人金牌可得600萬元，而取得團體金牌則可獲1,200萬元。



港協暨奧委會「巴黎奧運主題裝置」揭幕儀式，7月9日在金鐘添馬公園舉行。（廖雁雄攝）

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金額較上屆東京奧運會增加兩成

馬會透過贊助香港體育學院於2023年推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，為期三年至2025年，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中奪牌的香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞殘運、世界大學生運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會，計劃至今已發放超過4,300萬元的現金獎勵。

巴黎奧運會舉行在即，馬會公佈將加大計劃獎金，於團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵，金額較上屆東京奧運會增加兩成。團體金牌可獲1,200萬元獎金，而個人金牌可獲600萬元獎金。

馬會公佈加大「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金。

署理行政長官陳國基（前排右九）、賽馬會主席利子厚（第二排右十）及公司事務執行總監譚志源（第二排右九）、港協暨奧林匹克委員會會長霍震霆（前排右八）及其他嘉賓，出席2024年巴黎奧運香港代表團授旗典禮。（香港賽馬會提供）

署理行政長官陳國基於授旗儀式上表示，欣悉香港賽馬會贊助體院推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，就巴黎奧運會的奬勵金額較東京奧運增加兩成，以激勵一眾中國香港運動員力爭佳績。

出席授旗儀式的馬會主席利子厚表示，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」體現馬會致力支持本地運動員發展，他稱馬會繼續將與特區政府和不同界別保持緊密合作，支持本地運動員在國際體壇上發光發亮。