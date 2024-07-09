巴黎奧運︱選手村內無升旗禮　港隊持旗手未定　江旻憓談康復進度

巴黎奧運港隊代表團周二（9日）舉行授旗典禮，隨着港隊落實男子100米跑手刁俊稀取得「外卡」，單車隊也派劉允祐、李思穎參賽，代表團今屆共派16男19女出戰12個項目。



上屆在男子花劍奪金、今屆爭取衛冕的張家朗有份現身授旗典禮，惟何詩蓓缺席，其餘出席運動員包括泳手譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐、劍手陳諾思、何瑋桁、江旻憓、羽毛球手李卓耀、盧善恩、楊雅婷、楊霈霖、鄧俊文、滑浪風帆運動員馬君正、柔道好手王嘉莉及跆拳道選手盧蔚豐。

巴黎奧運2024香港隊名單｜免費直播時間表+賽程+獎金一覽

巴黎奧運香港代表團今日舉行授旗典禮。（梁鵬威攝）

港隊上屆東京奧運取得1金2銀3銅，獎牌數字佔歷來（9面）三分之二；然而今屆「牛下女車神」李慧詩已退役，空手道亦被「踢出」奧運，代表團團長施文信表示，不希望給予運動員太大壓力。「我不希望預測獎牌數字，但張家朗、何詩蓓仍在港隊中，我們都知道他們有能力，也會做到最好，希望今屆繼續有獎牌落袋。」

巴黎奧運香港代表團團長施文信。（梁鵬威攝）

今屆奧運選手村內，將不如以往為每個代表團舉辦升旗禮，施文信對此感失望及驚訝，但指出今屆奧運有多項新嘗試及變動，或許這只是其中一例。他指國際奧委會同意相關決定，但個人不清楚背後原因。

對於外界最關注的持旗手人選，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜指仍未有定案。他指出奧運不如亞運，人選有限，且要考慮運動員比賽日期，確保對方有足夠休息時間，「相信（今月）17或18日應該有明確（人選）。」

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜。（梁鵬威攝）

江旻憓康復中 「克服傷患是我的強項」

香港代表團大隊將於今月20及22日出發前往巴黎，當中20日率先啟程的重劍「一姐」江旻憓，上月下旬參與亞洲劍擊錦標賽時，於八強落後下因傷退賽，令外界擔心其傷勢。

她今日參與授旗典禮後表示，自己在出發前左膝已受傷，並已接受醫生治理，早有計劃如何面對該比賽。「臨近奧運不敢去搏，所以選擇回港爭取時間康復。」

她透露康復進度良好，上周已重啟訓練，「（醫療及物理治療）團隊好好，只是我心急，但我唔怕痛，克服傷患是我的強項」。她表示距離愈來愈近，對能在每日訓練中提升狀態感到開心，「希望到時打得好，大家睇得到」。