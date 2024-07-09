武林盛舞嘉年華開幕　受公帑資助被指利益衝突　文體旅局：已申報

由文化藝術盛事基金資助的「武林盛舞嘉年華」被指捲利益衝突，該活動今日（9日）開幕，主辦機構為唐婭藝術科技有限公司，其公司榮譽顧問正是協助政府審批基金的文化藝術盛事委員會副主席陳李藹倫。



文化體育及旅遊局發言人晚上回應指，委員會工作一直秉持公平、公開及公正的原則，所有委員均需並已嚴格按照既定機制在審批過去所有項目時作出利益申報。



「武林盛舞嘉年華」今日開幕。（機構提供）

以「武」「舞」共融為主題的「武林盛舞嘉年華」於今日在香港文化中心開幕，邀得政務司副司長卓永興及署理文體旅局局長劉震，擔任主禮嘉賓，並由政府文化藝術盛事基金資助舉辦。

今年3月有報道指基金以1,468萬元資助該活動，惟主辦機構是唐婭藝術科技有限公司，其榮譽顧問為陳李藹倫，也正正是協助政府審批基金的文化藝術盛事委員會副主席，被指有利益衝突。

「武林盛舞嘉年華」今日開幕。（機構提供）

「武林盛舞嘉年華」今日開幕，政務司副司長卓永興（右四）有出席。（機構提供）

文體旅局晚上再次回應事件，指文化藝術盛事委員會是政府的諮詢組織，負責向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議、就文化藝術盛事基金的運作提供意見，以及協助政府審議基金下的申請。

該局強調委員會的工作一直秉持公平、公開及公正的原則，所有委員，包括正、副主席，均需並已嚴格按照既定機制在審批過去所有項目時作出利益申報。

「武林盛舞嘉年華」同時是康樂及文化事務署第二屆「香港流行文化節」的推介節目之一，活動由今日起至7月14日，為期6天，包括連續三天舉行的開幕節目千人武術操、香港有一條功夫街、武術專場、唐詩樂舞、粵港澳大灣區舞蹈精品展演、功夫電影播放等。