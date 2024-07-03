零售銷售連續兩月雙位跌幅　謝邱安儀：冀業主至少減三成租金

政府統計處昨公布今年5月份的零售業銷貨額臨時統計數字，扣除價格變動，5月的總銷貨價值按年下跌11.5%，連續兩個月出現雙位數跌幅。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（3日）在商台節目表示，在協會受訪的租戶當中，獲業主凍租的比例最多，其次是減租和加租。她指，受訪會員的減租幅度少於一成，而減租幅度亦遠不及生意下滑的幅度，「好老實講，未跌市之前都唔係個個零售商賺錢，而家仲要跌得咁犀利，所以其實我覺得減三成係起碼。」



她提及現時本地市民和旅客消費雙疲弱，即使籌辦盛事都未必可有幫助，但至少能為香港帶來人流，「有人流好過冇，如果冇誘因令遊客同本地市民留港，其實真係好靜好靜。」



獲加租、減租、凍租的零售商數字相若 比例最多為凍租

香港零售管理協會主席謝邱安儀今日在《在晴朗的一天出發》指出，日前協會以問卷形式調查會員的租金現況，結果發現加租、減租和凍結租金三種情況的數字相近，當中凍結租金的比例最高，其次是減租或臨時租金減免，最後便是加租。

指減租幅度比不上生意跌的幅度：減三成係起碼

她透露，5月的零售業銷貨總值再次反映零售市況不理想，當中汽車及汽車零件的銷售額較去年同月跌近三成，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物；百貨公司貨品的5月銷售總額都按年跌逾兩成，但受訪租戶減租幅度低於一成，更並非每個租戶都可獲減租，認為減租幅度遠追不上生意下滑的狀態，「好老實講，未跌市之前都唔係個個零售商賺錢，而家仲要跌得咁犀利，所以其實我覺得減三成係起碼。」

謝邱安儀指，市面上的門市一直都在縮減，而在現時的營商環境，她認為這都是可理解的。（資料圖片/廖雁雄攝）

網購升但佔整體零售額不足一成 要抵消實體零售跌幅尚有距離

至於5月的零售業網上銷售價值雖較去年同期升21.9%，謝邱安儀認為，網購只佔整體零售額的不足10%，難以抵消實體零售的跌幅，「仲有好大好大嘅距離。」

不過，她認為香港地少人多，是一種優勢讓線上線下商店互動，讓市民可在網上先初步了解貨品，然後再到實體店試清試楚，「線上發展要有，但同一時間唔應該放棄實體。」

談及珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物在5月的銷貨總額比去年同月下降21.4%，她表示，顧客的整體消費出現降級，加上金價自3月以來屢創新高，讓黃金銷售疲弱；她期望在下半年暑假過後的結婚旺季，市民能更有意欲買金。

盛事未必可促消費但可旺人流：有人流好過冇

她又提到，今年3月至5月的零售業銷售數據都好差，本地消費疲弱的同時，旅客的旅遊形式亦改變為不以購物為目的，盛事經濟或未能改變此環境。不過，她認為盛事至少可為港帶來人流，「有人流好過冇，如果冇誘因令遊客同本地市民留港，其實真係好靜好靜」，市面情況會更弱。