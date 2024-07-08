五窮六絕　酒店業主聯會：未如此淡過　倡與內地城市配合活動

政府近年推出各項盛事活動吸引旅客來港，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今早（8日）在電台節目表示，上半年旅客來港旅客人數未見增加，旅遊業復蘇步伐緩慢，「五、六月的時間通常都是淡季，但都未如此淡過。」



他指過去一年，很少歐美商務旅客來港，擔憂與周邊國家的競爭會削弱本地旅遊業，建議政府推出活動時應與業界及早溝通，本港與其他大灣區內地城市在推出活動時要互相配合好時間表。



大型盛事「Chubby Hearts Hong Kong」2月14日啟動，直徑12米的紅色巨型Chubby Hearts在中環皇后像廣場花園浮起。（梁鵬威攝）

上半年旅客人數較少 熊貓來港須包裝好旅遊體驗

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今早（8日）在新城財經台節目表示，原本期待今年上半年來港旅客人數增加，不過實際數字反映情況比較淡。他認為旅遊業復蘇步伐較慢，主要因歐美旅客來港未見增加，亦由於安排免簽的國家增加，「五、六月的時間通常都是淡季，但都未如此淡過。」

暑假旺季將至，本地學生陸續到海外旅遊，不只是酒店業，也留意到很多服務業亦擔憂。對於國家贈送本港大熊貓，會否有助吸引海外旅客，他指出大熊貓很多地方也能看到，要看如何包裝旅遊體驗。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，原本期待今年上半年來港旅客人數增加，不過實際數字反映情況比較淡。（資料圖片／羅君豪攝）

歐美商務旅客少 與周邊國家競爭削弱本地旅遊業

他指出，過去一年歐美商務旅客很少來港，如果航空公司的航班增加，相信有幫助。他又指，有轉飛中東、上海或北京，再去歐洲的航班機票便宜幾千元，「我們中轉港的地位會否慢慢、在其他周邊城市的容量變大時，會被取締？」另外，與周邊國家的競爭亦削弱了本地旅遊業，例如泰國去年調低烈酒稅及推出各項盛事。

文西路步行街不乏港人的身影，他們部份為了體驗深中通道，部份純粹因假期到中山旅遊。（黃浩謙攝）

盛事活動需與業界溝通配合

另外，政府於明年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，他表示徵稅只佔過夜旅客在港消費額少於1%，但政府未就此諮詢過業界，他認為過夜的商務旅客可能因此轉去其他地區的酒店。他續指，政府推出一些盛事活動時，與業界溝通太遲，無法與活動串連配合。

就深中通道上月30日開通，他表示有與內地城市探討過，認為本港需與內地大灣區城市在推出活動時要互相配合好時間，讓旅客一程多站遊玩。對於下半年本港旅遊業，他預計不太樂觀，現時會觀望聖誕節，盡量做好。