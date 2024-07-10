中電黃大仙停電｜工程師稱地底挖掘損電纜常見　問題或數年才浮現

黃大仙區6月12日晚大停電，中電周二（9日）提交調查報告指，兩條電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到「第三方外物」干擾，兩條電纜先後發生故障。對於有指事故涉及地底挖掘工程，工程師學會電機分部發言人勞偉籌今早（10日）接受訪問指，類似該情況經常出現，而自2000年推出供電電纜保護規例，情況有改善。他解釋，電纜受損後不會即時出現故障，例如防水層遭破壞出現滲水，可能在幾星期或幾年後才浮現問題。



黃大仙一帶6月12日晚上大停電，有住宅及商場受影響，現場漆黑一片，中電人員到場搶修。（陳麗娟攝）

因掘地工程損害電纜常有 第三方工程未必跟足保護規例

黃大仙區6月12日晚大停電，多幢住宅大廈及商場頃變漆黑一片，中華電力有限公司（中電）昨日（9日）向機電工程署提交調查報告，指黃大仙區內兩條一萬一千伏特環型電路地下電纜於事發當天先後發生故障，兩條電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到「第三方外物」干擾，引致絕緣功能逐漸受損。他指出電纜並非屬於高壓電纜，故保護性不高。

黃大仙一帶6月12日晚上大停電，有住宅及商場受影響，現場漆黑一片，中電人員到場搶修。（陳麗娟攝）

工程師學會電機分部發言人勞偉籌今早接受港台節目《千禧年代》訪問，對於有指故障原因涉及地底挖掘工程，他表示該情況經常出現，不過自2000年推出供電電纜保護規例，情況有改善。他續指，挖路工程需要申請准許證，遵從規則，例如要求用人手挖掘，但第三方工程未必跟足規例，從而造成電纜損傷。他解釋，電纜受損後不會即時出現故障，例如防水層遭破壞出現滲水，可能在幾星期或幾年後才浮現問題。

至於如何避免類似故障情況發生，他指出電力公司可以加強巡查電纜位置，利用新科技偵測是否出現干擾，而第三方工程應小心進行工程。