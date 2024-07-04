黃大仙停電｜李慧琼促中電派「心意券」：近期屢次停電不能接受

中電今年上半年已發生7次電壓驟降及供電中斷事故，包括上月12日黃大仙區電纜發生故障，停電逾4小時，受影響住戶逾2000戶。民建聯九龍中立法會議員李慧琼表示，事故引起區內居民不滿，屢次停電是不理想、不能接受，今日（4日）已去信中電，促中電向當日受影響黃大仙區居民派發「心意券」作補償，彰顯歉意及社會責任。



李慧琼去信中電要求向上月受停電影響的黃大仙居民派發「心意券」（馮子健攝）

李慧琼：中電過去半年表現令人擔心

李慧琼直言中電過去半年的表現令人擔心，近期更接二連三出現供電事故，應盡快調查及公開報告。她指出，6月12日發生意外後雖然中電有作出維修，惟大廈升降機無運作的情況下，居民難步行數十層樓梯回家，大熱天時停電，在家居民或無準備替代方案應對停電等突發情況。

黃大仙一帶6月12日晚上大停電，有住宅及商場受影響，現場漆黑一片，中電人員到場搶修。（資料圖片/陳麗娟攝）

屢次停電不理想 促公開事故檢討報告

李慧琼表示，停電引起居民不滿，及對商業活動造成不便，中電務必要找出問題所在，並從根本上減少問題發生，屢次停電是不理想、不能接受。她表示中電已經成立「檢視中電供電系統特別工作組」，並與機電工程署合作，機電署正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」。李希望相關檢討報告可以公開，讓公眾知悉內容。

▼2022年6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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前年大停電 中電向受影響住戶派100元「心意券」

環境及生態局昨日回覆李慧琼的書面質詢時表示，局長謝展寰6月13日會見中電總裁時曾建議參考2022年6月元朗電纜橋起火停電，向受影響住宅客戶派發「心意券」的做法，當局相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。

元朗朗屏中電電纜橋於2022年6月21日曾起火焚塌，造成元朗、屯門、天水圍大停電，16萬住戶受影響，中電於7月宣布撥款2000萬元，向每個住宅客戶送贈100元「心意券」，適用於區內的參與商戶。