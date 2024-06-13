黃大仙停電｜中電與機電署成立工作組　一年內檢討電力供應系統

黃大仙昨晚（12日）約8時02發生大停電，中電在黃大仙區內有1.1萬伏特地下電纜發生故障，引致供電中斷，影響約2,250名客戶。中電今日（13日）表示，正就黃大仙區電力事故的成因展開調查，並會向政府提交報告，該公司再次就事故對客戶造成的不便表示歉意。



中電人員到場搶修。（梁偉權攝）

黃大仙一帶6月12日晚上大停電，有住宅及商場受影響，現場漆黑一片，中電人員到場搶修。（越毅強fb）

環境及生態局局長謝展寰今日（13日）約見中電總裁，表達對極度關注，批評其事故頻密程度，令人擔心中電的服務水平是否有所下降，要求中電盡快查明整件事故和成因，並在事故四星期內提交詳細報告。

謝展寰亦要求中電出資，複檢過去三年發生所有電力驟降和供應中斷事故、全面檢視供電系統的安全設計、抵禦外在因素影響的能力等。

環境及生態局局長謝展寰（右四）就昨晚（12日）黃大仙地區停電事故約見中華電力有限公司總裁羅嘉進（左三），表達對事件極度關注。（政府新聞處）

中電晚上回應表示，跟環境及生態局開會，承諾會與機電工程署成立特別工作組，在12個月內就電力供應系統的管理進行檢討，並提交報告。

中電表示，電力系統是一個複雜而環環緊扣的系統，資產管理及維修保養是穩定電力供應不可或缺的一環，該公司一直認真地管理其資產，並採取切實可行措施，持續提升供電可靠度。

中電承諾，為市民提供可靠安全的供電服務，並加強與社區及市民的溝通。

現崇山有兩座大廈停電。（讀者提供）

黃大仙中心受停電影響，場內漆黑一片。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山 fb / Tommy Choi）