方力申批有屬會無得分仍在泳總名單　王敏超：會考慮設升降級制

前香港游泳代表、藝人方力申早前炮轟香港游泳總會制度不公，事件發酵數天，泳總初步同意為表現出色運動員設個人身份參賽。方力申今日（10日）在電台節目表示，現時屬會升級困難，部份正式屬會無得分仍在名單上，觀察屬會再競賽屬會要等上一級有人退會，再經周年大會同意才能升級，晉升之路漫漫。他希望泳總可優化制度，設立透明的升降級機制，「學界又好、英超又好，富豪球隊踢得唔好都要降班架啦！」



泳總會長王敏超終開腔，他在同一節目回應指，只要為運動員好，任何建議都會考慮，但更改制度須執委會等開會商討研究，不能一講即改；又重申香港資源不足，總會擔心一些較低層次屬會「搞幾年就唔搞」，故須設下門檻。



方力申希望泳總可優化制度，設立透明的升降級機制。（資料圖片）

現時泳總轄下屬會分三級制度，包括「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」。方力申早前透露，因其泳會屬最低級的「競賽屬會」，導致旗下泳會一名表現優秀的9歲泳手被拒參加今年初的分齡錦標賽，認為錦標賽及屬會制度均不公平，令運動員無法公平對待。事件醞釀數天，泳總昨（9日）特表現突出的泳手，可以個人身份參加錦標賽。

方力申今晚在電台節目再回應事件，指未正式收到泳總通知，期望可與主席王敏超會面，包括了解今次是一次性的特例，還是以後都可以個人身份參賽。就屬會升級方面，方力申稱按現行做法下，下級屬會極難升級，首先無法在錦標賽中取分，其次往往要等有上級屬會退出，才有機會申請升級，且須在周年大會中獲通過，「就算達標都要等兩三年，家長點會比小朋友唔參賽兩三年？（制度）有好大優化空間囉。」

方力申退役後已轉往演藝界發展，自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。（資料圖片）

他解釋，競賽屬會在周年大會中並無投票權，且不能向康文署租用泳線。他指康文署「租線」一小時收費幾十元至100元，以其泳會為例，向非署方泳池租線，則須500至700元一小時，相差近五六倍。

以為默默耕耘拎到資源唔緊要，我咪收埋默默耕耘，培訓到又無得游，唔止我洩氣，總教練都洩氣！好多家長問我，方生，乜你個泳會無得游比賽？我都要解釋一輪話唔係，只係錦標賽。 前香港游泳代表方力申

他稱年初得知此事後已向泳總查詢，直至5、6個月後才向傳媒透露事件，泳總態度仍只強調制度，對總會感失望，形容對方「只維護一個不完善的制度」。他指出，學界游泳也有分Division1、2及3，但據其了解部份正式屬會甚至未有得分，仍可留在該級別，認為必須有清晰透明的升降級機制，「學界又好、英超又好，富豪球隊踢得唔好都要降班架啦！」

方力申希望泳總可優化制度，設立透明的升降級機制。（資料圖片）

方力申又說，香港泳將何詩蓓在奧運奪獎，鼓勵不少市民及運動員，包括他也有感動落淚，泳總更因此獲得更多資源，強調作為運動員，明白在游泳項目上奪獎是多難得的事，不可因制度扼殺小朋友機會。他更稱教練與運動員關係同樣重要，難以保證轉教練一定有進步，故資源應留給栽培出色運動員，不止要普及化游泳運動，更要精英化。

香港運動員不應只有一個何詩蓓，要有20個何詩蓓！ 前香港游泳代表方力申

中國香港游泳總會會長王敏超表示，只要對運動員及其成績有幫助，任何建議都會考慮。（資料圖片/蘇煒然攝）

泳總會長王敏超於同一節目回應事件，稱目前資源不足，總會下有100多個不同級別屬會，要有泳池比賽及訓練也有難度。他稱一些較低層次泳會，不清楚會更長期營運，「可能只係幾個人有興趣搞，幾年又唔搞」，指過往有該情況發生，總會比較擔心，因此要設門檻，泳會數年後有成績，才讓其升級。

對於方力申建議有升降級制度，王敏超指只要對運動員及其成績有幫助，任何建議都會考慮，現時制度已運行接近十年，強調「總會與委員都好open（開放）」，但更改制度須執委會等開會商討研究，不能一講即改。