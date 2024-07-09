方力申稱仍未獲泳總接洽　對聲明感痛心　三方會談提兩大訴求

前香港游泳代表方力申旗下泳會一名9歲學員因「泳會級別不夠高」未能參加分齡錦標賽，事件引發極大迴響，經過各方斡旋，最新消息指泳總初步同意為錦標賽設立個人名義參賽渠道，「小方」受訪時回應卻指，未收到相關訊息。

立法會議員何敬康指已安排短期內與方力申及泳總會長王敏超進行三方會談，商討小泳手參賽安排及檢討目前制度，方力申稱會談日期時間未定，並提出兩大訴求。對於今次事件引來外界如此大反應，他坦言始料不及，並細訴為何泳總的聲明令他如此生氣、委屈同痛心。



霍啟剛透露泳總初步同意讓運動員以個人名義參加錦標賽，令運動員不會受屬會級別而影響參賽資格，泳總會進一步向公眾交代實施細節。

不過方力申接受本報電話訪問時表示，目前未收到有關訊息。

方力申對泳總指控感痛心。（資料圖片）

方力申：至今未跟王敏超有任何對話

方力申指，從去年5月得悉事件後向泳總查詢，到年底交費才知唔報得，今年1月聯絡泳總會長王敏超，提出讓達標小泳手參賽要求，至今一直未獲回覆。到他近日在社交平台發文及受訪談及此事，依然未獲任何回應，泳總會長王敏超亦一直未跟他有任何對話。

他直言，「去信泳總，態度照舊唔緊要，點解我咁嬲、委屈同痛心，係因為我好好地講，佢哋又唔理，到出事時仲話返我轉頭，負面報道影響年輕人，好似我搞事咁，但我只係一心想幫小朋友有機會比賽啫。」方力申曾為香港游泳代表多年，昔日擁有多項香港紀錄，出戰過2000年悉尼奧運，他6年前開設泳會，「無諗過教游水賺大錢，主要收入來源仍是演藝事業」，他沒想過一心回饋泳壇，竟得來泳總聲明反指控他的下場。

方力申向泳總提出兩大訴求。（IG）

冀所有競賽屬會泳手都可參加錦標賽

對於何敬康議員牽頭的三方會談，方力申認為「肯見是個好開始」，並提出兩大訴求：爭取讓所有競賽屬會泳手都可參加錦標賽，以及泳總屬會制度「透明啲」、設立可升可降機制。

他解釋，「既然泳手只要轉會（正式屬會或觀察屬會），便可參加錦標賽，那即是不涉及名額問題」，希望泳總可開放讓默默耕耘、有志培育下一代泳手的小泳會參加錦標賽。

方力申在Instagram發出一篇近千字長文還擊泳總，更表示：「我真的怒了」。（IG）

泳總聲明一句話激嬲方力申 發千字文回應

事件起因是方力申日前透過社交平台及傳媒訪問，提及旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加今年初舉行的分齡錦標賽。

中國香港游泳總會7月5日發聲明回應，稱「不存在打壓任何一個屬會的說法」，聲明最後一句「避免因負面報導（道）對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」，令方力申震怒，在社交媒體以一篇千字長文駁斥，在坊間引來極大迴響，並獲立法會議員何敬康介入。

立法會議員霍啟剛回應事件，並隨即開會處理。（梁鵬威攝）

霍啟剛：泳總初步同意讓運動員以個人名義參加錦標賽

何敬康指已安排短期內與方力申跟泳總會長王敏超會面，商討小泳手參賽安排及檢討目前制度。巴黎奧運香港代表團今日舉行授旗典禮，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛活動後向傳媒交代事件最新進展，表示政府非常重視與關注此事，因此今日與港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、王敏超見面，他認為：「運動員遴選機制的核心原則，定必是讓運動員發揮才華，而體育總會必須加以支持，亦有責任給予運動員一個平台去參與，不可以埋沒才華。」

霍啟剛透露泳總初步同意讓運動員以個人名義參加錦標賽，令運動員不會受屬會級別而影響參賽資格，泳總會進一步向公眾交代實施細節。方力申接受本報電話訪問時表示，目前未收到有關訊息。

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中國香港游泳總會7月5日發聲明回應稱「不存在打壓任何一個屬會的說法」。（中國香港游泳總會網頁）