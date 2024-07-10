港協不知泳總規定？　霍啟剛：不評論、底線是有能力運動員可作賽

【方力申 / 泳會 / 小方 / 泳總 / 游泳總會】港協暨向委會昨日與泳總會面後指，對方初步同意設立讓運動員以個人身份參賽、不受屬會級別影響的參賽渠道；但同時指透露港協事前不知道泳總有「競賽屬會不能參加錦標賽」的規定。港協暨奧委會副會長霍啟剛今日接受《香港01》就不知泳總規定一事作查詢時稱，不再補充，重申底線的有能力的運動員不會因泳會級別而未能作賽，並強調會繼續與泳總交涉落實新安排。



霍啟剛稱底線原則是落實有潛質、有能力的運動員，不會因泳會資格而沒法出賽（李宇婷攝）

前香港游泳代表方力申日前炮轟泳總制度不公，指旗下泳會一名泳手即使已符合參與錦標賽的資格，惟因屬會「級別不夠高」而被拒參賽，港協暨奧委會副會長霍啟剛昨稱與泳總會面後，對方初步同意設立讓運動員以個人身份參賽、不受屬會級別影響的參賽渠道。港協暨奧委會義務秘書楊祖賜透露港協事前不知道泳總有「競賽屬會不能參加錦標賽」的規定。

泳總屬會分「正式屬會」、「觀察屬會」、「競賽屬會」，競賽屬會的泳手無資格參與本地錦標賽。泳總又曾稱，容許「競賽屬會」參賽將影響另外兩級屬會的計分機制。而泳總為港協暨奧委會轄下的本地體育總會之一。

港協暨奧委會義務秘書楊耀祖（右）表示，事前不知泳總有「競賽屬會不能參加錦標賽」的規定。（廖雁雄攝）

霍啟剛：會繼續交涉落實個人參賽資格

《香港01》就稱不知泳總規定的言論，今日（10日）再向身兼立法會議員的霍啟剛作查詢，他表示不再補充，強調港協暨奧委會會繼續和泳總交涉包括落實個人參賽資格，及相關制度是否有改善空間。

至於容許運動員以個人身份參賽，又會否影響現時泳圈生態，霍啟剛重申，底線原則在於落實有潛質、有能力的運動員，不會因泳會資格而沒法出賽，強調此底線原則很清楚。

方力申與泳總隔空駁火，引發社會高度關注（資料圖片）

創下八項紀錄的前香港游泳代表方力申方，6年前夥同拍檔投資開設游泳學校。他日前接受傳媒訪問時質疑香港游泳總會制度不公，以其名下「泳會級別不夠高」為由，拒絕一名有潛質的9歲泳手參加錦標賽。及後泳總發表聲明否認「打壓」，又冀屬會「避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」。

事件引發政府關注 港協與泳總會面跟進

方力申就此發表千字文表示震怒及失望，直指泳總「答非所問，本末倒置，只顧及維護總會制度，漠視運動員利益」。

事件引發高度關注，新民黨立法會議員何敬康介入，要求立法會事務委員會加插議程討論事件，也去信要求與泳總見面跟進，政府昨日（9日）也表態十分關注事件，要求港協暨奧委會與泳總接觸，了解事件後再作滙報。霍啟剛同日表示已與泳總見面，泳總代表在會上表示一直持續完善機制，初步同意為日後比賽設立運動員個人身份參賽的渠道，確保每一位運動員都能夠發揮才華及潛能，不受屬會級別影響。有關方案的細節，泳總在會上承諾會作進一步交代。