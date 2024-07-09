方力申炮轟泳總｜霍啟剛：泳總初步同意　設運動員個人參賽渠道

【方力申 / 泳會 / 小方 / 泳總 / 游泳總會】前香港游泳代表方力申炮轟泳總制度不公事件，有新發展。立法會體育、演藝、文化及出版界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，今日（9日）向泳總代表表達，運動員遴選機制的核心原則是讓運動員發揮才華，又指泳總初步同意，日後比賽設立運動員個人身份參賽的渠道。



方力申創辦的游泳學校，旗下一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加本地錦標賽，方力申批評制度不公。泳總其後發聲明反駁批評，方力申再於社交媒體上發千字文反擊，更表示：「我真的怒了。」



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港協暨奧委會「巴黎奧運主題裝置」揭幕儀式，7月9日在金鐘添馬公園舉行。（廖雁雄攝）

霍：遴選機制核心是讓運動員發揮才華

霍啟剛表示，今日召集了港協暨奧委會代表與總代表會面，會上表達了運動員遴選機制的核心原則是讓運動員發揮才華，體育總會必須支持，並提供機會和平台，不可埋沒運動員的才華。

泳總代表在會上表示一直持續完善機制，初步同意為日後比賽設立運動員個人身份參賽的渠道，確保每一位運動員都能夠發揮才華及潛能，不受屬會級別影響。有關方案的細節，泳總在會上承諾會作進一步交代。

霍啟剛向泳總表示，長遠要優化運動員遴選機制，港協暨奧委會的企業管治團隊需要督促總會落實有關工作。他說作持續跟進事件及從中協調，以保障運動員的利益。

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港協暨奧委會「巴黎奧運主題裝置」揭幕儀式，7月9日在金鐘添馬公園舉行。霍啟剛（右）說，已向泳總代表表示，運動員遴選機制的核心原則是讓運動員發揮才華。（廖雁雄攝）

何敬康：好開始 冀中長線能優化制度

一直跟進事件的新民黨立法會議員何敬康，對於泳總決定表示歡迎，認為是一好開始，並席望中長線能優化制度，包括三級屬會的升降制度，下級屬會爭取分數升級的透明度，以及有關「僵屍屬會」的取締制度。

他說明白現時制度已實施非常長的時間，要花一段長時間改變，希望與泳總保持溝通，循序漸進改革，亦希望收集更多泳界的意見，以實現中長線的目標，完善游泳屬會競賽及選拔制度。