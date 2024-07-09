方力申炮轟泳總｜何敬康感樂觀：小泳手有可能參與11月錦標賽

前香港游泳代表方力申創辦的游泳學校，有一個表演優異的9歲泳手，因為「泳會級別不夠高」而被拒參加今年2月舉行的分齡錦標賽。一直跟進事件的新民黨立法會議員何敬康向《香港01》表示，與泳總會長王敏超溝通後感到「樂觀」，認為該泳手在今年11月的錦標賽有參賽的可能。



方力申游泳學校有一個表現優異的9歲泳手，因為「泳會級別不夠高」而被拒絕參賽。（ig@alexfongliksun）

與方力申及王敏超「夾時間」短期內開會

何敬康昨日（8日）分別去信王敏超、立法會民政及文化體育事務委員會主席馬逢國，以及康樂及文化事務署跟進事件。何敬康今日（9日）致電王敏超後稱，交流正面，認為泳手有參賽的可能，而且對於參賽機會感到「樂觀」。

由於參賽形式可能在面談時有所改變，何敬康拒絕透露詳情，但提到和方力申及王敏超正湊合時間在短期內開會，他期望能在下星期舉行，又指有機會在泳總會面。

何敬康連日跟進方力申游泳學校泳手被拒參賽事件。（資料圖片/歐嘉樂攝）

何：王敏超指泳總領導層希望得出大家滿意方案

何敬康說期望泳手能參加11月的錦標賽，而中長期亦要檢視有否辦法在不影響制度和得分下，開放予競賽屬會達標的泳手參加錦標賽。他引述王敏超的說話稱，王對中長線優化制度的態度正面，並抱有開放態度，指現行制度過去成功，但未來也有優化的空間。他續說王敏超已表明，領導層希望和他們討論出一個讓大家滿意的方案，開會後會正式向媒體交代會面。

何敬康昨日去信立法會民政及文化體育事務委員會，希望將泳總選拔制度加入議程。他說希望討論整個泳總、體育總會的制度有否檢討的空間，又強調香港體育總會的管理對香港體育發展重要，亦希望藉住討論優化空間令體育發展普級化和產業化。何表示檢視制度需時，認為越早討論越好，相信委員會上必定會有更全面的討論。