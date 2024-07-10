假冒易通行短訊騙取收件人付款及信用卡資料　運輸署籲留神

運輸署呼籲市民留意，近日有聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊，相關短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。運輸署稱事件已交警方跟進，強調「易通行」不會向車主發附有超連結的短訊或電郵。



香港現時多條隧道實施易通行不停車收費。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸署表示，近日有聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊，相關短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站。該署澄清，短訊並非由「易通行」發出，已將事件交由警方跟進，提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，引導他們到連結的網站進行交易。

該署稱，車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料，任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。