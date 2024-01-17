香港互動市務商會辦「傳媒轉型大獎」　表揚出色的本地媒體機構

香港互動市務商會周二（16日）舉行第8屆「傳媒轉型大獎」頒獎禮暨15周年晚宴，表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的本地媒體機構。活動由署理創新科技及工業局局長張曼莉擔任主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑、評判及多名貴賓頒獎予各獎項得主。



一眾香港互動市務商會執行委員於晚宴上祝酒，共同祝賀會務蒸蒸日上，傳媒、企業萬事亨通。（香港互動市務商會提供圖片）

創新科技及工業局局長孫東透過視像致辭時表示，傳媒是傳播資訊的載體，能夠將國家成就以及科技創新概念傳達予市民大眾，而數據流通和訊息傳遞的方式對傳媒轉型有着重要作用。為了讓數據得到更加有效的應用，政府正積極推動數字經濟及智慧城市的發展。他寄語傳媒產業，可利用大數據進行新聞分析，透過數據了解輿情方向，「我們最期望就是大家透過媒體產業不斷的轉型創新，讓市民大眾享受到智慧城市的應用及認識香港的創科發展更多。」

方保僑表示，近年新冠疫情驅使媒體機構加速數碼轉型和開發多元化平台，告別疫情，商會十分榮幸能復辦傳媒轉型大獎。他表示，活動進入第8屆，除了原有的評審範疇，今屆新增了網媒類別及ESG評審範疇，以緊貼時代轉變。期望業界能繼續攜手推動創新和卓越，持續迎接轉型的挑戰。

《白日之下》導演簡君晉到場分享電影創作點滴。他表示，一直念念不忘當年轟動一時的老人院及殘疾院舍偵查報道，亦一直反思作為電影工作者能為社會作出什麼貢獻，最終向負責報道的偵查記者搜集資料，取得靈感，「很多生活的細節點滴都有機會激發我創作，（與各界）交流傾談都有機會成為電影劇情…電影上映後有很多很好的討論，有人反映新聞報道能令情況有所改善。」

互動市務商會在去年10月至11月期間，邀請來自不同大學的市場行銷、數位行銷和新聞學的學者組成專業評審團，就媒體機構在數碼轉型的表現評分，選出五大類別的得獎媒體。得分最高的十間媒體會獲得十大傑出傳媒獎，當中總分最高分的會奪得整體大獎金、銀、銅獎。

評審準則包括：資訊創新及創意應用、跨媒體兼容性、能充分使用數碼營銷，促進業務擴展，以及用戶體驗。此外，公眾在網上投票選出「十大最喜愛媒體網站」、「十大最喜愛粉絲專頁」及「四大最喜愛 OTT 平台」。