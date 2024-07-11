點心師傅涉強姦亂倫親女　被告指女兒一絲不掛稱想要　性交過一次

點心師傅涉多番強姦、非禮及與親女亂倫案今（10日）續審，控方繼續播放被告與警方的會面錄影，他在初時的錄影稱X曾表示想看射精過程，故曾在女兒面前自瀆，但強調無與女兒性交。但被告在後來的會面錄影中，改口稱在最後一次事件中，因女兒一絲不掛地對他說﹕「我想要。」他便與女兒性交，並承認下體有反應，但事後有跟女兒說：「以後都唔好，唔可以咁做。」此後亦再無同類事發生。



被告KKW（60歲，點心師傅）被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪，涉及事主X（案發時介乎10至13歲）。

被告KKW否認強姦、非禮及亂倫女兒，在高等法院受審。（資料圖片）

指X想知射精過程故在其面前自瀆

被告被捕後曾與警方進行6次錄影會面，控方昨已開始播放片段，被告承認曾3度在事主X全身赤裸下與她「攬攬錫錫」，其中一次曾在X面前自瀆，並指因X稱想知道男士射精的過程，但強調兩人沒有性交。

期後錄影改稱有與X性交一次

控方今播放其後的片段，被告改稱在最後一次事件中曾與X性交。他指X在該次事件中，一絲不掛地站在房門對他說：「我想要。」被告回應說：「哦。」之後二人入房，被告脫去衣物，親吻X的臉頰、胸部及手腳，二人性交約1分鐘，他指X並沒有反抗。被告認下體有反應，並有戴安全套，但沒有射精，他完事後告訴X：「以後都唔好，唔可以咁做。」二人便穿回衣服。被告指這是唯一一次與X的性交行為，此後再無發生。

否認X放學回家時強姦她

警員在會面中向被告引述X對被告的指控，包括被告曾在強姦她時叫她：「忍吓啦，好快無事。」並指X「下體好緊」。被告否認曾說這些話。他又否認曾在X放學回家時強姦她，並說：「應該冇做過。」但他同意曾叫X不要向母親透露這事，X回應：「嗯。」

警長否認曾拍枱迫被告招認

控方播畢錄影會面後，傳召負責替被告進行錄影會面的前警長。辯方質疑當時警長曾勸被告承認強姦指控，並大力拍枱說：如果被告不認指控便會「教訓」他。警長否認曾威逼利誘被告認罪。

不覺被告有思覺問題

辯方又引述被告曾在錄影會面稱，因X想看男士射精過程所以在她面前自瀆，警長同意他當時覺得被告說法不可信，並解釋：「我都係一個爸爸，覺得唔係太可信。」但他不認為被告思覺有問題。

案件編號：HCCC48/2022