六旬翁涉多番強姦非禮親女　女兒成年後揭發　被告受查自爆4宗罪

六旬翁被指在十多年前，在女兒約10至13歲期間多次性侵犯她，包括：強姦、及迫口交等，直至2021年，女兒在長大成年後才告知母親揭發。六旬翁否認指控，案件今(8日)在高等法院開審，主控官在開案發詞時透露，被告會與女兒玩耍時把她背入房間性侵，亦試過在女兒讀中二時放學回家時，掀起女兒校裙並把她強姦。女兒至21歲時才把事告知母親，被告遭警方拘捕後，調查時自爆出另4件事件。



被告被控10罪包括強姦亂倫

被告KKW，現約六十多歲，被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪，控罪所涉事件發生於2010至2013年，事主X當時介乎10至13歲。

被告KKW否認強姦亂倫等10罪，在高等法院受審。

與女兒玩耍時背女兒入房性侵

控方開案陳詞指，被告女兒X於2000年出生，她約於10歲時某天，她與被告在家中玩耍，被告背著X入主人房，他先脫去衣服，再脫去X的內褲，嘗試與X性交但不成功，但有用其下體磨擦X的下體。

同年內有再性侵並強姦X

同年某個晚上，X與被告看電視時，被告突捉住X的手摸他下體，他亦用手摸X下體，之後迫X為他口交，他亦有舔X下體。數天後，被告在X準備睡覺時，走進她的房間，脫去X褲子並強姦她。

X放學回家遭被告強姦

及至2013年，X就讀中二時放學回家，被告在走廊掀起她的校裙，脫去其內褲，並再強姦她。當時X感到痛楚，被告著她「忍吓」，又稱：「好快無事。」

直至2021年，X約21歲時，才把事件告訴母親Y，被告在Y質問下説：「我做咗啲對佢（X）唔住嘅事。」

被告與警會面提及另外4事件

被告隨後被捕，警誡下承認曾摸及親吻X，但否認強姦。他在錄影會面提及另外4件發生於2013年的事件。首次事件中，被告稱曾吻X，摸她的手、腳及胸部，又在她面前手淫及射精。相隔一星期後，被告再度親吻X及摸她手、腳和胸部。此外，被告又曾在客廳躺著，讓X替他口交。另一次事件中，被告曾與X性交約1分鐘。

案件編號：HCCC48/2022