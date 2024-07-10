點心師傅涉強姦亂倫親女　被告認3度與女兒攬攬錫錫謂：係唔啱呀

點心師傅涉多次強姦及性侵親生女兒案今（10日）續審，控方播放被告與警方的錄影會面的部份片段，被告承認2013年曾3度在X全身赤裸下「 攬攬錫錫」，又指X曾說：「我想要。」警員追問細節時，被告一時稱：「掂咗都唔出奇」，一時又說年紀大記不清楚，警員問他有否拍片，被告反問：「侵犯咗佢，都對佢唔住，仲要咁做？」最後被告稱：「控制唔到自己思維情緒，變咗同阿女有呢啲咁嘅嘢⋯係唔啱呀。」



被告承認3度與女兒X攬攬錫錫

庭上播放被告與警方進行的錄影會面片段，他承認曾於2013年3度與 X「攬攬錫錫」，又提到X曾說：「我想要。」3次事件中，二人均是全身赤裸躺在床上，被告曾親吻及觸摸X的手腳、臉頰及胸部，但否認曾與她性交，他並補充說：「阿女話有插（入），我記得係冇嘅，如果真係唔記得，我無辦法。」此外，被告提到X曾在他睡覺時，脫去他的褲子替其口交。

被告KKW否認強姦、非禮及亂倫等10項罪名。

認為X的反應是好奇

被告續指，他在首次事件中曾將精液射在紙巾上，強調二人沒有性接觸，故沒用安全套。至於X有否替其口交，被告起初說：「有都唔奇。」但及後又否認。被告又說，X從無說過「唔好」或者有作任何反抗動作，形容她的反應似是「好奇」。

被追問細節曾稱掂咗都唔出奇

警員問到該3次事件中，被告的身體部位包括下體有否觸碰過X，被告又回答：「掂咗都唔出奇⋯我都幾廿歲，記憶力衰退，記唔到。」被問到事發時有否拍攝或錄音？被告否認，並稱：「侵犯咗佢，都對佢唔住，仲要咁做？」

認控制不到思維情緒

被告另說，他曾告訴X這些行為對她發育不好，上述3次事件之後，他便再無侵犯X。他又稱當時：「控制唔到自己思維情緒，變咗同阿女有呢啲咁嘅嘢⋯係唔啱呀。」

被告在會面尾段提到「作悶」，及「又嘔又暈」，指警處羈留室侷促。警員問他是否感不適，被告說：「啲咁多，係唞氣差啲。」又稱不知是否需看醫生。

被告KKW（60歲， 點心師傅）被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪，涉及事主X（案發時介乎10至13歲）。

案件編號：HCCC48/2022