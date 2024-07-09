點心師傅涉強姦亂倫親女　事主放學回家遭強姦　心灰意冷沒再反抗

六旬點心師傅涉嫌多年前多次強姦及性侵10多歲的親生女兒，被控強姦、亂倫等罪。案件今（9日）於高等法院續審，事主X出庭作供，憶述她就讀小四時首被性侵，她當時不理解被告行為，但記得首次遭被告被侵下體時有如骨裂般痛楚，被告卻說：「一陣就唔痛架喇。」被告又曾要她口交，但她覺髒，到廚房拿保鮮袋隔著，被告顯得「忟憎」並拿走保鮮袋，按著她的頭要她直接做。她記得有次已升中學，放學回家仍穿校服時遭被告強姦，她掙扎無果，心灰意冷下沒再反抗。



X稱被告曾向她說，若她向母透露事件，會導致父母離婚，故她一直未有揭發，直到成年後才告訴母親。



被告否認10宗罪

被告KKW（60歲，點心師傅）被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪，涉及事主X（案發時介乎10至13歲）。

被告KKW否認10項性侵女兒罪名，包括非禮、強姦及亂倫。

X供稱，案發時與父母及胞兄一起居住，母親Y任文員，每天早上出門上班，傍晚才回家；被告則是點心師傅，每天凌晨開始工作，下午2時便會回家，故會接X放學。

初被侵犯時不明白被告意思

X憶述她於2010年首遭性侵，當時她就讀小學四。當日她原在客廳玩耍，被告突摸她下體，又揹她入睡房，將她放在床墊上，並說：「咁嚟喇，好唔好？」X不明白被告意思，沒有回答，之後被告便脫去他們兩人的褲子，並用下體摩擦她的私處，又問她：「係咪呢度？」X不知道被告說什麼，只是敷衍回答。約10至15分鐘後，被告抽出下體，穿回衣服離開房間。

被告稱若X向母透露會令父母離婚

X未將事件告訴別人，因為當時她尚未明白發生何事，而且被告及後告訴她，若向母親透露此事，二人或會離婚。X擔心若父母離婚會失去家庭，加上她長大後有了自尊心，不知道把事件說出來後，別人會如何看待她，所以一直未有揭發事件。

X被性侵感骨裂般痛楚

首次事件後不久，X再被性侵。當晚X在房內準備睡覺，被告突然入房，脫去他和X的內褲嘗試插入其下體，她感到如骨裂般痛楚，皺著眉頭說：「好痛好痛。」被告卻說：「一陣就唔痛架喇。」X不解被告行為，只想快點完結，不記得相隔多久，被告便穿回衣服離開。同樣地，X沒有將此事告知別人。

X曾用保鮮袋套被告下體口交

緊接第二次事件，又再發生另一事件。當晚被告在客廳看電視，他突捉起X的手摸其下體，同時亦伸手摸X的私處。後來被告脫去褲子，要求X：「食咗佢（即口交）。」X只理解性器官用作如廁，對此感到困惑，她覺得被告下體很髒很臭，試圖拒絕。被告態度強硬，X遂到廚房拿保鮮袋套在被告下體替其口交，被告變得「忟憎」，拿走保鮮袋，按著X頭部上下移動，迫她直接口交。X感到喉嚨不適，並曾拍打被告腹部嘗試示意。被告及後才停手，X即到廁所漱口。

被告在沙發呼喚X過來性交

X升讀小五、小六後，再次發生另一次事件。被告在客廳沙發突呼喚X，X雖不願意，但見被告眼神兇惡，被告在家中地位較高，便走到沙發。被告將X放在大腿上，強行與她性交，期間X被壓住，覺得呼吸不了。之後被告突然推開X，X後來才知道當時被告要射精，所以推開她。

穿校服遭被告強姦至心灰

X升讀中學後，被告又再性侵她。當日X放學回家，看到屋內沒有開燈，被告坐在沙發上，氣沖沖地走向她，之後將她按在廚房門外的牆上摸其私處，並掀起她的校裙，脫去其內褲嘗試插入。X嘗試轉身避開不果，被告及後抬起她其中一條腿強行性交。隨後被告抱X到沙發上繼續強姦她，X覺得心灰意冷沒有反抗。後來被告完事，過程中沒有射精。

14歲後沒再被性侵

X指被告在她14歲左右時，便沒再性侵她，當時被告曾表示因為X可能會有月經，擔心她會懷孕。直至2021年，X向母親透露下體感到不適，要去家計會做身體檢查，母親追問下她才講述性侵遭遇。X母感憤怒，立刻質問被告，但X沒有聽到二人對話，只記得被告當時不作聲，略顯驚慌。X揭發事件後，在社工建議下轉到醫院做身體檢查，並在醫院向駐院警察報警。

案件編號：HCCC48/2022