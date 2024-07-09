點心師傅涉強姦亂倫親女　事主無被性侵仍每晚哭　反思為何仍覺痛

點心師傅涉嫌多次強姦、非禮並及與女兒亂倫案，今午（9日）在高院續審，事主X接受辯方盤問下，透露被告因投資失利破產，他曾找前女友協助，令X母傷心，X見父母經常吵架，發現兩人關係並不好，開始意識到原來他們是否有這個家，沒有她想像的重要，便決定將事件告訴母親。X重申她初時不知被告行為是性侵犯，加上被告叫她別對人說，故一直都沒有告訴過其他人。然而被告在她升高中後沒再被侵犯她，但她仍覺得痛苦，每晚都在房內哭泣，她才開始意識到，她一直未有正視過問題。



覺被告對母親不好想二人離婚

X在辯方盤問下，透露被告KKW(60歲)曾於2017年因為投資失利欠下巨債，並要宣告破產，被告曾找前女友協助投資，母親感到傷心，經常與被告吵架。X承認當時覺被告對母親不好，故想二人離婚，但母親不想孩子失去父母，所以未有離婚。

被告KKW否認強姦、非禮及與女兒亂倫，在高等法院受審。（資料圖片）

哽咽指被告非好爸爸

X稱她同意即使被告破產後仍有努力工作，惟於2019年失業後，經常說些晦氣說話令到家人傷心。辯方律師問，被告對X來說是否一個好爸爸？X哽咽回答：「佢對我來講，佢唔係一個好爸爸。」

辯方多次追問為何未掙扎大叫

辯方多次追問，為何X多次被強姦和性侵時，都未有掙扎大叫？X稱因為當時不知道被告行為是侵犯，加上被告曾說這些事不能告訴別人，她覺得要聽父母的話，故沒有向外求救，並透露首次被姦後，她隔天如廁時看到內褲有血跡。辯方質疑性侵指控從未發生，X否認。

常感痛苦每晚在房內哭泣

辯方又問，為何X升中後沒有一直未有把性侵遭遇告訴駐校社工或者老師？X稱對學校社工沒有太大印象，雖然中學老師友善，但未有把性侵遭遇告訴他們，亦沒打算要跟朋友講述童年創傷。X又提到，雖然被告自她讀高中時，便再無再侵犯她，但她仍然會感痛苦，每晚都在房內哭泣。

X稱她當時反思：「點解我會咁唔開心、咁痛苦？就喺度諗，因為我細個有呢啲事情，但我冇好好咁正視。」

長大後意識到家無想像中重要

直至長大後，X見父母關係不太好，意識到：「原來佢哋嘅關係，有冇呢個家，唔係我諗得咁重要。」她因而覺得心理壓力大減，便決定把事件告訴母親。

父母離婚後沒再接觸被告

X又稱，2021年她擔心有性病，決定要到家計會檢查，並問母親索取檢查費用。母親問被告拿錢，被告交下3千元，X不想要被告的錢，後來她得知醫院檢查不用花錢，最終未有用被告的錢。不久後父母離婚，X亦沒再接觸被告。

被告KKW（60歲，點心師傅）被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪，涉及事主X（案發時介乎10至13歲）。

案件編號：HCCC48/2022