屠龍小隊案｜李家田稱不知黃振強賭錢賭得大　對黃欺騙隊友感惋惜

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（11日）在高院續審。被告李家田接受盤方律師盤問時，承認黃曾就另一被告嚴文謙經常聲稱要陪女友或見家長為由，未有出席活動而有微言。他又指黃對其他隊員的救擠屬「有求必應」，但他不清楚黃的財務狀況，亦不知黃在泰國有近50萬存款，及黃「賭錢賭得咁大」，李又稱，對黃收款及給隊友款項不成比例並無憤怒，但對黃欺騙隊友感婉惜。



被告李家田稱對黃振強欺隊友感可惜。(資料圖片)

黃振強作供時自稱屠龍小隊隊長，但李家田作供時稱無人叫過或授權黃做隊長。

嚴曾為見女友家長未出席活動

被告嚴文謙的代表大律師梁鴻谷指出，嚴曾多次因女友的關係未有出席「屠龍」行動，如認罪被告黃振強有一次在群組發起到上水掃場，嚴卻指當日要和女友見家長，稱：「你地幾點掃？我叫埋我條女，叫佢幫手拎野」。辯方指出，「屠龍」行動不方便帶女眷，因為他們出擊要快和力量，故黃對於嚴「成日帶條女痴住佢」有微言，李同意。

黃對嚴經常要陪女友及見家長有微言

辯方續引述訊息內容，指嚴後來稱大概7點和家人食完飯，黃用粗口斥責嚴並稱：「7點都掃完啦」又投訴嚴最近經常要見家長。黃其後得知嚴女友會和他一起到場後，再斥嚴：「又帶條友出黎陀手掕腳，佢走唔切點啊？你救佢我救你啊？」最後稱：「你帶住佢，我就唔出，你自己諗」。李確認群組對話給他的印象是，嚴的女友對嚴較為有支配性，黃不滿嚴經常說要去陪女友和見家長。

指黃對隊友的金錢接擠屬有求必應

李另確認曾見過黃用金錢接濟其他隊友，並形容黃屬「有求必應」。辯方聽罷提問，隊員間有否討論黃如何處置從「金主」收到既大量資助，李表示沒有。

女被告劉佩凝(圖左)。(資料圖片)

在安全屋大多一起打遊戲機

劉佩凝的代表大律師馬維騉盤問指，李曾稱「屠龍」過去行動前均會租用安全屋留宿，提問他們留宿期間會否討論行動計劃。李回覆：「佢地唔係咁認真示威嘅人。」指他們大多會一起打遊戲機。

屠龍只是搞破壞但無意圖傷害他人

辯方續指，「屠龍」的慣常示威行動均是「搞破壞」和堵路等，期間隊員雖有使用汽油彈，但從沒意圖使用致命武器，或傷害他人性命，李同意。

對黃一直欺騙隊友感可惜

李又稱指，他案發時不清楚黃的財務狀況及「賭錢賭得咁大」，不知道他的泰國戶口有多達50萬存款，更不知道黃從該戶口取出20萬與其他隊員在泰國「尋歡作樂」。辯方問，黃收取的金額與其提供給隊員的金錢不成對比，李會否對黃感憤怒，李表示沒有，但對黃一直欺騙隊友感惋惜。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023