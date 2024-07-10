屠龍小隊案｜李家田指黃振強非小隊隊長　無授權過黃與同謀者交涉

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（10日）在高院續審。被告李家田開始接受盤問，次被告張銘裕的律師盤問時，指李是收了小隊隊長黃振強的指示，到西貢「行山」，以看另一組織的吳智鴻等人，是否真的有槍。李否認說法，重申他因收了黃的資助，故想滿足黃，但李強調黃無派任務給他，又否認黃是「屠龍」隊長，又稱不曾聽過有人叫黃做隊長，黃亦未獲隊員授權代表「屠龍」見記者、眾籌，及與同謀者吳智鴻交涉和串謀。



被告李家田稱他會到示威現場，但不會參與破壞。(資料圖片)

會面錄影時慌張驚口供唔啱聽

被告李家田延續昨日的辯詞稱，他被捕時除遭警方暴力對待，亦威脅稱同樣情況可在其母身上發生，他為保護自己和母親，才順從警方指示作會面錄影，並虛構部份內容。李又稱，他錄影會面時感慌張和驚慌，擔心口供「唔啱聽」，未能滿足警方，會令母親受暴力對待。

律師指群組原改名為逃龍

代表首被告張俊富的大律師李國輔之後開始盤問，他指李加入Telegram群組「荃灣示威群組」後，該群組曾改名為「逃龍小隊」，因為小隊成員常被警方的速龍小隊追趕。李稱有聽過群組曾改名，但不知改名的原因。李另確認，張未有參與「滅龍」群組於11月14至16日關於台灣軍訓等的討論。

李稱與張銘裕是很普通的朋友

另一被告張銘裕的代表大律師姚本成盤問時，李確認他沒有張銘裕的電話號碼，除了西貢行山外，不曾和張銘裕單獨會面，與張私下TG訊息來往，亦只有兩頁紙。律師問李在西貢行山後，是否未有再與張直接聯絡，李認兩人是很普通的朋友，雙方不會主動找對方，亦沒有直接聯絡。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

無問張銘裕參加行山的原因

律師又問李，為何不追問黃振強沒去行山的原因。李稱他不想得罪和失去黃的資助，故想滿足黃的要求。律師指張銘裕後來取代黃到西貢，張銘裕和李並無「錢銀瓜葛」，律師問李有否問張銘裕行山的原因，李稱沒有。

律師指李收指示查看吳是否有槍

李自辯時曾稱行山期間，張銘裕曾兩度叫他離隊，李稱他有離隊約5至10分鐘。律師問李，離隊期間有沒有聽到爆炸聲或槍聲，李表示沒有。律師向李指出，事實是李收到黃的指示，即參加「行山」，以查看吳智鴻一方是否真的有槍。李不同意，又指黃不曾交代任何任務，更不曾吩咐他取槍。

李家田指黃振強(圖)並非屠龍小隊的隊長。

否認黃是屠龍隊長

李又透露，於2019年10月至12月初，他收受了黃不多於5000元的援助。辯方質疑：「因為咁樣你就住佢？」李回應：「係。」李又說，他不認為黃是「屠龍」隊長，因為他從未聽過有人稱呼黃為隊長，亦沒有人承認黃是隊長。李確認，黃未獲隊員授權代表「屠龍」面對記者，或以「屠龍」名義眾籌，及與同謀者吳智鴻交涉和串謀。

屠龍平常都是搞破壞然後被警追趕

辯方最後引述「滅龍」群組於12月6日的對話，有成員問：「其實我地會做邊個plan」，Kan回覆：「淨係引班狗嚟就走得，都係我哋平時做既嘢」。李同意在示威現場「搞下破壞」，再被警察追趕，是「屠龍」的平常做法。法官張慧玲聽罷稱：「你好似將自己同屠龍小隊分得好清楚？」李稱他雖然會到示威現場，但不會參與破壞。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023