屠龍小隊案｜被告李家田戶口曾只得0.56元　認為貪小便宜留在小隊

「屠龍小隊」及另一激進派涉組織串謀殺警案，今（8日）在高院續審。被告李家田出庭自辯，他稱案發時因忙於拍攝社會事件的紀錄片，無暇工作賺錢，存款結餘一度只有0.56港元。李後來在荃灣示威中認識認罪證人黃振強等，並成為了「屠龍小隊」的一員。李稱黃十分樂意資助「屠龍」成員，曾出資請李到澳門旅行，不時請他食飯等。李同意因不想失去「資助」，會對黃「言聽計從」，盡量滿足黃的要求。



被告李家田稱2019年參與社會運動時是想拍紀錄片。(資料圖片)

李在古洞路麒麟村長大

李家田庭上確認，他於1996年4月出生，自幼居住在古洞路麒麟村，直到於2020年在同一地方被捕。另李與父母關係良好，惟兩人先後於2017年和2022年離世。李透露他母親是菲律賓人，是一名虔誠的天主教徒。李在剛出生不久便接受洗禮，亦不時陪母親到教堂。

未交最後一期學費未能畢業

李續指，他自粉嶺心誠中學畢業後，在浸會大學修讀電影高級文憑，主修電影與燈光。李於2019年已修畢課程，並有參與拍攝畢業照，惟因未有繳交最後一期學費而未能正式畢業。

有意拍反修例運動記錄片參與示威

李憶述，2019年反修例運動發生之初，當時有意拍攝記錄片，會帶同攝影機到現場拍片。他自2019年6月9日有示威者在立法會「煲底」被捕後，變得「非常關心」社會運動，會帶同沉重的攝影機和電池長時間留守現場，以捕捉示威畫面。李認曾出席和平或非和平的示威活動，但不曾使用武力或參與暴動。

2019年6月9日，大批巿民在維園集合並遊行反對《逃犯條例》修訂草案。（張浩維攝）

2019年6月9日，遊行人士沿軒尼詩道前往政總。（李澤彤攝）

2019年6月9日，遊行隊伍到達金鐘太古廣場。（羅君豪攝）

2019年6月9日，巿民遊行後，有示威者繼續在夏愨道聚集。（張浩維攝）

加入荃灣示威群組時認識黃振強

及至同年8月5日，有消息指荃灣有黑社會襲擊示威者，李故到場欲了解事件，繼而在現場結識了被告張俊富、張銘裕、嚴文謙，及認罪證人黃振強。李隨後在黃等人邀請下加入「荃灣示威群組」，該群組內有很多成員，後來慢慢演變成「屠龍小隊」的群組。李另指，他後來與黃最為熟悉，與其他成員則僅為普通朋友。

為拍紀錄片無時間工作變窮

李又稱他留在「屠龍」群組的原因，主要因黃振強經常請成員食飯，又會出資資助成員。當時李正全面參與拍攝社會事件的紀錄片，他形容：「當時一日24小時都有事發生。」故他因沒有時間工，變得「好窮」。在這樣的情況下，基於黃願意資助他，李個人亦有些「貪小便宜」便決定留下。辯方之後引述李的財務文件，顯示李當時的存款一度只有0.56港元。

李家田稱，社運期間1日24小時都有事發生，令他無時間工作。(資料圖片/李不在圖中)

小隊的故事激發創作靈感

除了經濟原因外，在「屠龍」歷經荃灣二坡坊事件聲名大噪後，李因對「屠龍」背後的故事十分感興趣，認為示威者的故事可以激發更多的創作靈感，故決定留下。李又指，他有想過為「屠龍」成員進行訪問，更為此撰寫相關大綱、草擬訪問問題等，包括「屠龍」組隊源起和經過、對於隊伍成為「真勇武」代名詞的看法等。李確認，他未有將上述訪問計劃付諸實行。

在黃資助下遊澳門感開心

李續指，他從未和黃等成員到台灣旅行，但承認因「貪小便宜」和黃到澳門，期間洗費均由黃支付，黃更曾給他2000元賭錢。辯方問及李當時的感受，李稱：「我覺得好開心，因為有人肯畀錢我令我有一個娛樂。」李同意他為不想失去黃的「資助」和「福利」會對黃「言聽計從」，盡量滿足黃的要求，如為「屠龍」剪輯影片，有時李亦會以藉口推搪參與一些示威活動。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023