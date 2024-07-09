屠龍小隊案｜李家田擔心母受嚴刑對待　錄影會面虛構內容滿足警方

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（9日）在高院續審。被告李家田繼續自辯，他稱因不想失去認罪證人黃振強對他的金錢資助，故不會直接拒絕黃的要求，包括黃提及接受軍訓等事，他都會用婉轉的方式推搪。大行動前夕，黃有叫他到灣仔一處集合，改到太子的酒吧消遣，但又無錢埋單，惟有向黃求助，但仍是沒有出現。他翌日起床知有「屠龍」的人被捕感驚訝，而他則在半年後被捕。李又稱警方曾向他施用「水刑」，又恐嚇其母會受一樣對待，他不想母親受苦，在會面錄影中虛構內容以滿足警方，但其實他並不知道有「1208」的計劃。



被告李家田稱他根本不知有「1208」計劃。(資料圖片)

行動前夕去酒吧消遣但無錢結賬

被告李家田引述相關訊息對話透露，認罪證人黃振強於12月7日曾著他前往一個位於灣仔克街的地址。李當時理解，黃提供的地址是供隊員休息的地方，以方便隊員示威行動，所以他未有打算前往，並去了太子一間酒吧。惟他最後沒有足夠金錢結賬，只能在「滅龍」群組求助。黃即轉帳了500元予他，並問李：「瞓著啦，嚟未？」李回覆：「擺條鎖匙係門口先。」李稱他當時仍無意去克街，只是在找藉口推搪黃。

聞屠龍隊員被捕感驚訝

及至12月8日中午，李在工作室睡醒後開手機，發現新聞指有「屠龍」隊員在灣仔克街被捕。李稱當時對消息感驚訝，他們並非在示威現場被捕，而是遭警方上門拘捕。李於2020年6月被捕，此前一直身處香港，並持有效護照和身份證。

不想參與行動會用藉口推搪

李又指，他曾多次在「屠龍」成員提及一些他不想參與的行動或話題時，用一些藉口作推搪或試圖轉移話題。如李被困理大時，黃曾著他：「快啲啪隻狗先。」，李則回覆：「啪隻老解（放軍）。」李解釋指，他當時不想攻擊警察，所以試圖使用藉口推搪，因為他認為攻擊解放軍是一件無可能的事，他亦無意攻擊解放軍。

李家田稱因為不想失黃振強(圖)的資助，故不會直接拒絕黃的要求。

我最期待是無綫劇集對白

黃在群組發送台灣軍訓教學計劃後，李曾回覆：「我最期待既眼鏡訓練呢？」李解釋，他原意是為何沒有槍械訓練，並沒有真期待的意思。其中的：「我最期待既...」則是化用了一個經典網絡迷因，出至於TVB劇集的一個畫面的對白，即「我最期待的畫面出現了」。法官張慧玲問：「所以期待係多餘嘅？」李同意。

訊息只想表達不想參與軍訓

李續引述相關對話，提及黃曾稱：「用好眼鏡（槍），體能係必須」，李則回覆：「我唔想變John Wick喎」，黃回覆：「發夢啦」。李解釋指，John Wick是一位著名電影角色，他說話意思是他不想參加此軍訓。李又指，他當時並沒有說笑的意思，但他有意將說話包裝到引人發笑。問及李何不直接拒絕黃，李指黃為他提供了不少資助，又會請李食飯、支援其生活等。他不想失去黃的資助，故會用婉轉的方式參與群組討論。

警方追問槍下落曾施以水刑

李再指，警方於2020年6月上門拘捕他時，將他鎖上手扣並推入廁所後，對他拳打腳踢。警員為追問手槍下落，更曾多度向李施以「水刑」，即用毛巾蓋面後再在上面淋水。期間，警員曾稱：「你知唔知依啲係恐怖分子，我而家喺度殺咗你都冇問題。」

警方在2019年12月8日的行中，檢取得真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

警方指示威以來首檢真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

警方指示威以來首檢真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

警方指示威以來首檢真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

怕母親也受同等對待訛稱手槍交鴻仔

之後又將槍和子彈放到李手上，稱可用以指控李搶槍並殺了他，又揚言：「同樣嘅情況可以出現喺你阿媽身上。」李稱他當時感到十分害怕，因為他一直沒有見到媽媽，擔心媽媽會受到和他一樣的對待，故他最後謊稱手槍轉交了鴻仔，意圖藉此保護他媽媽。

根本不知有1208計劃

李後來到警署錄取會面紀錄，為免影響到媽媽，故跟警方提供的內容，夾雜事實、虛構內容作供，如編造西貢試槍過程，事實是他從未有試槍和炸彈；他又謊稱黃是隊長，事實上他認知中「屠龍」並無隊長；他又謊稱曾保管手槍，最後轉交鴻仔等，李均稱是「作出嚟」，以滿足警察。李最後指，他案發時根本不知道何謂「1208」計劃。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮(後排)、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田(前挑)，劉佩凝。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023