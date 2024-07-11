圖騙取旅遊業防疫抗疫基金38萬　7男女判囚13至29月

政府在疫情期間，推出「防疫抗疫基金」，以紓援旅遊業等多個行業，旅行代理商及從業員可獲得現金津貼。「愛·酒店」董事涉嫌找來親友訛稱為公司僱員，試圖騙取津貼38萬元，7男女串謀詐騙罪成，區域法院法官張潔宜今（11日）判刑時指，案件有一定嚴重性和計劃，各人存心欺騙公帑，若然成功，必會衝擊政府撥款制度，判7被告入獄13至29個月。



7名被告：吳卓然，「愛．酒店」董事33歲，早前承認5項串謀詐騙罪，其兄吳浩然（36歲）、其母郭麗珍（61歲）及陳祉旻（29歲）、趙紫棋（33歲）、梁啟明(27歲）和黃愷（36歲），經審訊後被裁定1項串謀詐騙罪成。

7名被告在區域法院被判囚13至29個月。

張官判刑時指，案件涉及政府援助，多名被告參與串謀，並有使用虛假文件，打從開始已存心欺騙公帑，涉款達38萬元，具有一定嚴重性和組織性。

張官指吳卓然是「愛．酒店」唯一負責人，他擔任主導角色，雖無證供顯示他有直接得益，但他必然有從中獲利，否則不會犯案；吳浩然是吳卓然胞兄，負責聯絡其他被告，角色同樣重要；其餘被告雖然較為被動，但沒有他們參與，計劃無法實行。

張官指各人並非旅遊業從業員，卻想藉計劃試圖欺騙取津貼，若然成功，必衝擊政府撥款制度，惟因各人無案底及重犯機會低、酌情減刑，最終判吳卓然入獄17個月，吳浩然入獄29個月，趙紫棋入獄13個月，其餘被告入獄14個月。

案件編號：DCCC419/2022