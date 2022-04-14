防疫用品騙案不斷 商戶網購泰國醫療手套被騙走1500萬元
撰文：李沛姿
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疫情持續兩年，出現過多次抗疫用品搶購潮，亦造就騙徒機會。前年一名本地醫療用品供應商透過朋友介紹，認識了三名騙徒，聲稱可以在泰國購買逾60萬盒醫療手套。事主匯款逾1,500萬元到騙徒泰國銀行戶口，後來發現被騙並報警求助。亦騙徒聲稱有售快速檢測劑、連花清瘟膠囊等產品。去年網上騙案涉款達7,150萬元，警方呼籲市民要小心。
去年網上騙案涉款7150萬元
網絡安全及科技罪案調查科公布2021年網上騙案達6,120宗，涉及7,150萬元。網上騙案涉及的貨品種類多為時令產品，亦包括小量防疫用品。
網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽指出，在前年，一名本地醫療用品供應商透過朋友介紹，認識了兩名台灣女子及一名泰國男子，三人聲稱可以在泰國購買逾60萬盒醫療手套。
事主匯款逾1500萬到騙徒泰國銀行戶口，後來發現被騙，於2021年2月報警求助，案件仍在調查中。
買快測劑被騙走6100元
網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業稱，2月時由於市面上防疫用品不足，有騙徒在網上聲稱有新冠病毒快速檢測劑出售，一名21歲的市民經轉數快付款6,100元，騙徒從此銷聲匿迹。
另外，有騙徒盜用衞生署標誌或商戶名義，在網上售賣連花清瘟膠囊。警方已即時作出宣傳，刊登假專頁，提醒市民要小心。
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