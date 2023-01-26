前區議員曾錦榮認圖騙24000元　想為街坊買防疫物資　准保釋候判

時任屯門區議員曾錦榮在2020年立法會選舉中，訛稱聘用3名選舉助理，圖騙2萬4千元選舉開支，從而被廉政公署拘控。曾早前認罪後被還柙，他今(26日)被押送到東區法院接受判刑。曾的背景報告透露，他虛報資料只為想籌取金錢為街坊購買防疫物資，現已明白利用非法手段獲得財政資源，不但無法幫人，也令他無法再服務社會，裁判官王證瑜認為曾非為一己私利犯案，決定先為他取社會服務令報告，並准他保釋至2月22日判刑。

被告曾錦榮(28歲)，承認一項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為罪，及一項企圖欺詐罪。

被告曾錦榮認罪後被還柙數周，今准保釋等候判刑。(凌子淇攝)

疫情持續無資金再為街坊添物資

辯方求情時指，曾原本有為街坊購買防疫物資，未料疫情持續，他沒有足夠資金，但依然想繼續其供應，愚蠢地採取了不當手法犯案。他已明白其行為造成社會資源的浪費，也很大機會令他無法繼續做社工，或不能再以他期望的方式服務社會。他認罪後被還押，已錯失與家人共渡春節的機會，希望法庭從輕發落，判處緩刑或社服令。

犯案是想幫社會上有需要的人

王官指，本案控罪嚴重，一般須處監禁式刑罰，因此早前要求被告還押。考慮到曾初犯及認罪，報告顯示他當時犯案是希望幫助社會上有需要的人，非出於一己私利，他亦知道其行為令選民失望，深感懊悔，明白利用非法手段獲得財政資源，不但無法幫助他人，亦可能令其社工資格受影響。王官相信本案是個別事件，決定先為曾索取社服令報告再作判刑，期間准他保釋。

案件編號：ESCC1876/2022