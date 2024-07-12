點心師傅涉強姦亂倫親女　被告認作口供　主控問何需指女兒是淫娃

六旬點心師傅涉嫌多次強姦及性侵親生女兒案今（11日）續審，被告出庭自辯稱，被捕後警長叫他配合，並拍枱恐嚇，他被嚇怕才杜撰口供稱他曾性侵事主X。控方質疑被告若只想配合，大可承認是自己「鹹濕」，毋須將X刻劃成「淫娃」般，說她曾一絲不掛「勾引」他等。被告否認要詆譭X，並指若要配合警方，一定要這樣說，解釋稱：「我鹹濕，唔代表一定會對個女鹹濕。」



指警長原本好聲好氣後突然拍枱

60歲的被告KKW稱，他於2021年2月被捕，在警署進行錄影會面時，警長原本「好聲好氣」叫他配合，他沒回應，警長突然拍枱說：「你係咪想被教訓？係咪唔想返屋企？」被告感到害怕，迫於無奈與警長合作，並在錄影會面中杜撰性侵事件。他指錄影會面期間胃痛，自覺仍「頂得住」，未向警方提出，完成錄影後才要求送院治理。提到此處，被告突然在庭上抽泣。

60歲被告KKW否認強姦亂倫親女，在高等法院受審。

控方質疑若杜撰口供毋須詆譭女兒

控方盤問時指被告錄影會面期間，把女兒X刻劃成一個「淫娃」，指X一絲不掛站在房門「勾引」他。被告稱當時只是配合警方，並無打算詆譭女兒，「求其講」。控方再引述被告說：「控制到自己嘅慾火，但控制唔到自己嘅意志。」若被告只想配合警長，大可直接認說：「鹹濕」。被告回答指，若要配合警方，一定要這樣說，又稱：「我鹹濕，唔代表一定會對個女鹹濕。」

認強姦X說法屬亂嗡

控方繼而指出，被告在錄影會面中否認強姦，若他只是杜撰證供，即代表他的確曾強姦X。被告稱當時「亂噏」，已不記得哪些答案是真，哪些答案是假，但強調沒有強姦X。控方即問：「你想同大家講，對你有利嘅答案就係真話，對你不利嘅就係作出嚟嘅？」被告否認並反問：「係有做就有做，係冇做就冇做，咁冇做我點認？」重申只是想回家才配合警方。

會面上被告會反問警員

控方質疑被告稱因被警長嚇怕，所以與警方合作，甚至在庭上講述此事時抽泣，他在錄影會面時其實能自主思考，多次反問警長，包括被問及有否戴安全套時，被告說：：「如果我冇強姦佢，使乜戴避孕套啊？」

強調有驚但未必看得出

被告同意當時覺得警長「好惡」，並說：「估唔到係差館都有呢啲情形出現。」又稱反問警長時是說真話，只是有時不明白警長說什麼，便會「求其答」。他又表示：「我唔係唔驚，你睇唔出我驚啫⋯咁我係真心話嘛，如果咁樣都唔得，你哋講曬。」

錄影時胃部陰陰痛

至於被告聲稱錄影會面期間胃痛，控方指警員曾在錄音會面期間多次問及被告的身體狀況，被告從沒投訴胃痛。被告解釋當時只是覺得胃部「陰陰咁痛」，他想盡快完成錄影會面，所以沒有提出要去醫院，因為有時胃痛「好犀利」，隨後才會要求送院治理。

被告KKW（60歲，點心師傅）被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪，涉及事主X（案發時介乎10至13歲）。

案件編號：HCCC48/2022