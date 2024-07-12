打擊濫用公屋｜兩個月收回近700個違規單位　羅淑佩：得來不易

房委會今日（12日）舉行公開例會，房屋署署長羅淑佩在會上表示，就今個年度，截至六月，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位已接近700個，她指，打擊濫用公屋的新措施效果良好，成績得來不易。



房委會今日舉行公開例會。（何倩瑜攝）

房屋署署長羅淑佩今日在房委會例會上表示，2023/24年度，因查明濫用而收回的單位數目接近2,800個，對比2020/21及2021/22年度平均每年1300個高出超過一倍。截至今年六月，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位已接近700個。而以2022/23年度打濫收回的2200個單位，加上2023/24年度收回的2,800個單位計算，兩年回收5,000個單位的總數已經等同興建一條5,000單位的中型公共屋邨，她指，擊濫用公屋的新措施收效良好，成續得來不易。

第二輪公屋租戶的申報共收到超過25.4萬份申報

她續指，今年4月房署展開第二輪公屋租戶的申報，要求超過25萬已住滿十年的公屋戶申報入息、資產，包括是否擁有住宅物業及居住情況，收表期限於5月31日屆滿。截至7月8日，共收到超過25.4萬份申報，佔整體超過99.8%，就仍未遞交申報的約380個住戶，房署已啓動發出遷出通知書的程序。至於有特殊及值得體恤情況的住戶，例如入院，我們會酌情處理。現已有超過1,600個租戶因不同原因主動交回或被收回單位，不排除當中有部分租戶自知不可能通過房署的審查而自行交回單位。

羅淑佩：已開始為申報「富戶政策」的25萬個家庭查冊

房屋署署長羅淑佩在會上表示，就今個年度截至六月，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位已接近700個，她指，打擊濫用公屋的新措施效果良好，成績得來不易。（何倩瑜攝）

羅淑佩特別指出，署方對居民隱瞞擁有本地住宅物業會採取零容忍的態度，由去年年中開始，房署與土地註冊處建立資料比較及核對機制，分批將公屋及居屋申請內的申請者及其家庭成員的資料與土地註冊處的資料作比較。如發現申請人虛報資料，除了取消該申請人的申請外，房委會會考慮對相關人士作出檢控。在2023/24年度，房署亦已透過這個資料比較及核對機制，核對全數約8.8萬個在公屋居住滿二至八年的租戶申報居住情況及是否擁有香港住宅物業；及為約15,400個就其他來源的懷疑濫用公屋或虛報資料個案完成查冊及覆核，發現約630戶擁有香港住宅物業，其中190個單位已被收回，餘下的會按序獲發遷出通知書或跟進檢控。她透露，房署已開始分批為今年4月須按「富戶政策」申報的超過25萬個家庭進行查冊。

房署正籌備「善用公屋資源獎勵計劃」

羅表示，房署在去年9月起推行物管公司加分制度，鼓勵物管公司舉報濫用公屋個案，署方正積極籌備「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報而使房屋署成功收回被濫用的公屋單位的實名舉報人士提供獎賞，詳情有待公布。